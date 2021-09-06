Шойгу вспомнил совет Путина, говоря об источнике средств на новые города

Министр обороны и глава Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу, говоря об оценке затрат на развитие сибирских агломераций, вспомнил совет российского президента Владимира Путина.

«На совещании у президента, где обсуждались важные макроэкономические проекты, не вспомню точно кто сказал: «Денег же нет». На что Владимир Владимирович ответил: «Их никогда не будет, если не начать что-то делать — никогда денег и не будет», — рассказал Шойгу в интервью РБК.

По его словам, для запуска успешных экономических проектов необходимо достаточно природных ресурсов, энергии, технологий, кадров и финансов. Шойгу подчеркнул, что речь идет о «программе развития роста», то есть о долгосрочной программе инвестиций, а не о некой разовой трате.

Ранее Шойгу рассказал, когда будут готовы предложения по программе развития Сибири.