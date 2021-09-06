Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
На ЧМ-22 в Катаре будут продавать алкоголь 01:37
Шойгу заявил о насущности тракта между Европой и Китаем в свете ситуации... 01:35
В Ростове-на-Дону задержали боровшегося с коррупцией полицейского за взятку... 01:34
В Адыгее женщина и двое детей стали жертвами большого ДТП 01:08
ФИФА опубликовала заявление по остановке матча Бразилия — Аргентина 01:01
Шойгу заявил, что Сибирь обладает большим потенциалом развития новой энергетики 00:55
Шойгу рассказал, когда будут готовы предложения по программе развития Сибири 00:44
Главный тренер сборной Аргентины прокомментировал остановку матча с Бразилией 00:41
Инстасамка выгнала с киевского концерта непонравившегося фаната 00:34
Шойгу назвал места для строительства новых производственных центров в Сибири 00:33

В австрийской OMV заявили, что «Северный поток --2» завершат на днях

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Строительство «Северного потока--2» будет завершено в считанные дни, заявил экс-лава австрийской компании OMV — участника проекта — Райнер Зеле.

»[Поставки газа по трубопроводу] начнутся о конца года. Это сказал [лава «Газпрома»] Алексей Миллер. И я разделяю его прогноз», — завил Зеле в интервью «Ведомостям».

Он отметил, что Затраты на строительство «Северного потока — 2» в процессе его реализации удалось сократить — компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG (100-процентная дочерняя компания «Газпрома») вложила в проект только €729 млн из возможных в €950 млн.

«Маттиас Варниг, исполнительный директор Nord Stream 2 AG, и его команда очень хорошо поработали и сэкономили во время строительства. Не всегда же все должно дорожать. Может иногда и дешеветь», — уточнил Зеле.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

В конце августа Миллер в ходе встречи с Райнером Зеле заявил, что «Северный поток — 2» находится на финальной стадии реализации.

Ранее сообщалось, что «Роснефть» попросила предоставить ей возможность поставлять газ по «Северному потоку — 2».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Европа не способна вести современную войну»
Эксперт рассказал о критической военной зависимости ЕС от Вашингтона
«Этот позор видит весь мир»: Месси в шоке от действий властей Бразилии
Четверых игроков Аргентины хотели арестовать во время матча отборочного турнира ЧМ
«Может обходить защиту антител»: в США изучают новый штамм коронавируса
Эксперты выясняют, может ли «мю»-штамм коронавируса обойти защиту иммунитета
В Киеве подтвердили готовность к встрече Зеленского с Путиным
Захватившие президента Гвинеи мятежники рассказали о его состоянии
В Судане конфисковали груз с оружием якобы российского происхождения
Илон Маск провел экскурсию по SpaceX для внука Сергея Королева
Новости и материалы
На ЧМ-22 в Катаре будут продавать алкоголь
Шойгу заявил о насущности тракта между Европой и Китаем в свете ситуации в Афганистане
В Ростове-на-Дону задержали боровшегося с коррупцией полицейского за взятку в 1 млн рублей
В Адыгее женщина и двое детей стали жертвами большого ДТП
ФИФА опубликовала заявление по остановке матча Бразилия — Аргентина
Шойгу заявил, что Сибирь обладает большим потенциалом развития новой энергетики
Шойгу рассказал, когда будут готовы предложения по программе развития Сибири
Главный тренер сборной Аргентины прокомментировал остановку матча с Бразилией
Инстасамка выгнала с киевского концерта непонравившегося фаната
Шойгу назвал места для строительства новых производственных центров в Сибири
Режиссер новой «Дюны» рассказал, какую часть книги не смог включить в фильм
СМИ: гвинейские мятежники ввели комендантский час по всей стране
Сборная Италии установила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии
В Москве на парковке нашли тело иностранца с кирпичом во рту
Большинство москвичей высказались против переноса столицы
В Иркутской области заключенные напали на надзирателя
Судьбу матча Бразилия — Аргентина решит ФИФА
Мужчина застрелил четырех человек во Флориде, включая младенца
Все новости
Вопрос закрыт: Путин не будет обсуждать с Зеленским Крым
Песков заявил об отказе Москвы обсуждать Крым с президентом Украины
«Осужденных били по голове ножками от табурета»
В ИК-14 в Хабаровском крае произошел бунт, есть раненые и погибшие
Госпереворот в Гвинее: военные арестовали президента Конде
Государственный переворот в Гвинее инициировали спецназовцы
Свадьба Моргенштерна, изгнание комика из России, Måneskin в Москве
Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю
Ахмад Масуд назвал условие для перемирия в Панджшере
Лидер афганского сопротивления призвал боевиков покинуть провинцию Панджшер
«Что-то не рассчитали»: вице-премьера Чехии допросят о несостоявшейся поездке в Москву
Полиция вызвала главу МВД Чехии из-за его планов посетить российскую столицу
От охранника в морге до летучей мыши: лучшие роли Майкла Китона
Мурашко призвал страны G20 взаимно признать вакцины от COVID-19
Глава Минздрава призвал не оценивать препараты от коронавируса с политических позиций
Кулинарные блогеры заполонили TikTok. Что они готовят
Что делают самые популярные кулинарные блогеры в TikTok
«Сказали — сам дурак»: как романтические аферисты разводят россиян
Жертвы брачных мошенников рассказали свои истории
Инцидент у Перевального. Пять человек заподозрили в повреждении газопровода в Крыму
Адвокат: ФСБ препятствует встрече с задержанными по подозрению в повреждении газопровода
«Дальневосточный Лас-Вегас»: как будут развивать игорную зону «Приморье»
Под Владивостоком создадут самую крупную в России игорную зону
Польза курения и нефритовые амулеты: почему отзывают статьи о COVID-19
Научные журналы отозвали 154 статьи о COVID-19
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях