В австрийской OMV заявили, что «Северный поток --2» завершат на днях

Строительство «Северного потока--2» будет завершено в считанные дни, заявил экс-лава австрийской компании OMV — участника проекта — Райнер Зеле.

»[Поставки газа по трубопроводу] начнутся о конца года. Это сказал [лава «Газпрома»] Алексей Миллер. И я разделяю его прогноз», — завил Зеле в интервью «Ведомостям».

Он отметил, что Затраты на строительство «Северного потока — 2» в процессе его реализации удалось сократить — компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG (100-процентная дочерняя компания «Газпрома») вложила в проект только €729 млн из возможных в €950 млн.

«Маттиас Варниг, исполнительный директор Nord Stream 2 AG, и его команда очень хорошо поработали и сэкономили во время строительства. Не всегда же все должно дорожать. Может иногда и дешеветь», — уточнил Зеле.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

В конце августа Миллер в ходе встречи с Райнером Зеле заявил, что «Северный поток — 2» находится на финальной стадии реализации.

Ранее сообщалось, что «Роснефть» попросила предоставить ей возможность поставлять газ по «Северному потоку — 2».