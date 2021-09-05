Песков назвал нонсенсом заявление Зеленского о «Северном потоке — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает нелепыми слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что «Северный поток — 2» угрожает безопасности Европы. Об этом Песков заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Зеленский говорит, что «Северный поток — 2» является страшной угрозой для безопасности Европы. Это нонсенс, это (создание газопровода — прим. ред), наоборот, является вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы», — подчеркнул Песков.

Ранее он уже отмечал, что российский газопровод является исключительно коммерческим проектом.

В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершится совсем скоро. Согласно директиве Евросоюза и решению Федерального сетевого агентства Германии, «Газпром» может использовать только половину заявленной мощности газопровода в 55 млрд куб. м в год.