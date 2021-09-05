Аналитики выяснили, сколько россиян готовы получать «серую» зарплату

Эксперты выяснили, что готовы получать «серую» или «черную» зарплату 39% россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

«Это меньше, чем в разгар пандемии коронавируса и в «доковидном» 2019 году», — отметили аналитики.

Согласно опросам, в 2019 году на получение денег «в конверте» были готовы 60% соотечественников, а во время локдауна и ограничений из-за пандемии коронавируса (в апреле 2020 года) — 46% респондентов.

В исследовании поучаствовали 1,6 тыс. россиян, являющихся представителями экономически активного населения. Опрашивались граждане из всех округов России. Возраст респондентов старше 18 лет, их спрашивали о готовности работать без оплаты налогов и трудоустройства с 18 августа по 2 сентября.

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