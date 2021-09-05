Индийская делегация и министр нефти и природного газа посетили крупнейшую судостроительную верфь «Звезда»

Делегация во главе с министром нефти и природного газа, министром строительства и городского хозяйства Индии Хардипом Сингх Пури посетила судостроительный комплекс «Звезда», расположенный в городе Большой Камень Приморского края.

Вице-президент ПАО «НК «Роснефть» по информатизации, инновациям и локализации Андрей Шишкин ознакомил делегацию с ходом реализации проекта строительства судоверфи «Звезда» и ее основными объектами.

Судостроительный комплекс «Звезда» создается по поручению Президента РФ консорциумом инвесторов во главе с НК «Роснефть». При строительстве верфи применяются принципиально новые технологические решения, которые позволят ей стать одним из самых современных судостроительных производств в мире.

Строительство ССК «Звезда», которое будет полностью завершено в 2024 году, ведется в две очереди. В эксплуатацию введены объекты первой расширенной очереди: блок корпусных производств, окрасочные камеры, открытый тяжелый достроечный стапель с парком уникальных кранов и продвинутой судо-транспортной системой, транспортно-передаточный док.

В ходе визита индийская делегация осмотрела танкер «Афрамакс», который был спущен на воду 2 сентября и отбуксирован к достроечной набережной, где будет организован швартовный этап испытаний. Это судно стало вторым в серии из 12 крупнотоннажных танкеров дедвейтом 114 тысяч тонн. Головной танкер «Владимир Мономах» был передан заказчику в декабре 2020 года.

Танкер «Афрамакс» построен на тяжелом открытом достроечном стапеле. Это сложнейшее инженерное сооружение, - один из самых больших стапелей в мире и крупнейший в России. В состав стапеля входят три стапельных дорожки с уникальной самоходной судо-транспортной системой.

Индийские компании много лет являются партнерами ПАО «НК «Роснефть», развивая интегральный формат сотрудничества в энергетической сфере – от добычи до нефтепереработки и реализации нефтепродуктов. Среди совместных проектов в России – добычные проекты «Ванкорнефть», «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» и «Сахалин-1». «Роснефть» также поставляет в Индию углеводороды и является акционером индийской компании Nayara Energy.

«Эти проекты позволили нам стать лидерами инвестиционного сотрудничества России и Индии. Объем взаимных инвестиций в проекты с участием «Роснефти» и индийских партнеров превышает 17 млрд долларов. Это больше половины общего объема накопленных российско-индийских инвестиций к текущему моменту», - заявил главный исполнительный директор ПАО НК «Роснефть» Игорь Сечин в ходе встречи с Министром Хардипом Пури, состоявшейся 1 сентября. В ходе встречи обсуждались вопросы реализации совместных проектов, развития сотрудничества в области нефте- и газодобычи, нефтепереработки и нефтехимии, реализации углеводородов.