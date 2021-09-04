Минэк подготовил проект по низкоуглеродному развитию России

Замглавы Министерства экономического развития России Илья Торосов рассказал, что ведомство разработало проект национальной стратегии по низкоуглеродному развитию России до 2030 года. Об этом он сообщил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

Замминистра отметил, что в документе прописаны четыре сценария развития — инерционный, базовый, интенсивный и агрессивный. Они различаются объемами инвестиций и скоростью энергоперехода.

«Будем сейчас работать над тем, какой сценарий будет взят за основу», — заявил Торосов.

По его словам, Минэкономразвития намерено до конца текущего года провести конкурс по выбору биржевой площадки для обращения углеродных единиц.

Чиновник также указал, что российские леса способны поглощать в год до 1,1 млрд тонн углекислого газа. Расчет был произведен по новой методике Минприроды, которую это ведомство в настоящее время готовит. Согласно официальной методике, поглощающая способность российских лесов оценивается в 590 млн тонн углекислого газа в год.

«Минприроды ожидает, что с 2023 года это будет уже 1,1 миллиарда тонн СО2 в год. И мы это в стратегию уже заложили», — сказал Торосов.

Он добавил, что первые климатические проекты, которые пригодны для обращения на бирже, должны появиться уже в 2022 году.

Ранее президент России Владимир Путин поставил цель обогнать Европу по сокращению выбросов CO2.