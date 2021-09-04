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Россия догоняет США по объемам нефтедобычи

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Hasan Jamali/AP

Россия обходит Саудовскую Аравию по объему добычи нефти. Таким образам, РФ по этому показателю занимает второе место в мире, уступая лишь США, передает РИА «Новости».

При этом в материале агентства отмечается, что США могу изменить ситуацию, так как они не связаны обязательствами, несмотря на присоединение к сделке ОПЕК+ по снижению добычи нефти до апреля 2022 года. Американцы уменьшат в текущем году поставки на 70 тысяч б/c — до 11,2 млн в день, однако уже в следующем году могут нарастить объемы.

Отечественный экспорт же был сокращен на 12% и остановился на отметке в 11,4 млн тонн, поскольку российским компаниям требуется выполнять обязательства в рамках соглашения с ОПЕК+.

В связи с этим главный аналитик финансовой компании Esperio Лев Кравец считает, что в настоящее время опередить Соединенные Штаты по нефтедобыче будет маловероятно, но это станет возможно в течение трех-пяти лет.

«Администрация Джозефа Байдена не жалует нефтяников субсидиями и налоговыми льготами. Предпочитает зеленые технологии. Скорее всего, инвесторы уменьшат финансирование сланцевых проектов», — заявил Кравец.

Россия при этом, снизив добычу почти на 12% (до 11,4 млн тонн), выполняет обязательства в рамках сделки ОПЕК+. Как отмечают эксперты, для Москвы есть смысл увеличивать добычу только при мировом спросе не менее 100 млн б/с. Во втором квартале себестоимость нефти составила 20,4 тысячи рублей за тонну — максимума за десять лет.

Согласно прогнозу норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, РФ вполне может достичь рекордного уровня нефтедобычи и газового конденсата уже к июлю 2022 года.

Ранее сообщалось, что Россия оказалась на втором месте по поставкам нефти и нефтепродуктов в США, первое место занимает Канада. По имеющимся данным, США перестали получать нефть из Венесуэлы из-за санкций, а установленные ОПЕК ограничения на добычу затруднили поставки, оставив возможность для российских экспортеров.

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