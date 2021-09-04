Lockheed Martin и Boeing прекратили продажу ракет Atlas V с российскими двигателями РД-180

Корпорации Lockheed Martin и Boeing прекратил продажу тяжелых ракет Atlas V и больше не будут закупать для них российские двигатели РД-180 первой ступени. Об этом сообщает ArsTechnica.

Перед завершением эксплуатации, намеченной на 2025 год, Atlas V должен совершить еще 29 стартов. Эту ракету заменят тяжелым носителем Vulcan с американскими двигателями BE-4 первой ступени. Разработчиком выступил альянс United Launch Alliance (ULA) (в нее входят Lockheed Martin и Boeing).

Как сообщил главы ULA Тори Бруно, альянс заранее закупил у российской стороны все необходимые для оставшихся пусков Atlas V двигатели РД-180.

Ранее сообщалось, что американским военным базам в Европе запретили заключать контракты на покупку энергоресурсов из России.