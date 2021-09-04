Глава РАН рассказал, как выращивание конопли может помочь экономике России

Выращивание конопли позволит России достичь углеродной нейтральности и избежать трансграничного углеродного налога, поскольку эффективность запасания углерода у этого растения выше, чем у лиственного леса на аналогичной площади. Об этом заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев, передает РИА «Новости».

По его словам, конопля может спасти страну от уплаты трансграничного углеродного налога, а также поможет восстановить российское присутствие на рынке технических волокон.

Сергеев напомнил, что во многих государствах использование конопли легализовано. Например, на ее основе созданы физиотерапевтические противорвотные препараты, позволяющие больным легче переносить химиотерапию.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с предложением выращивать техническую коноплю для пополнения бюджета области.