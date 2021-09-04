Эксперты указали на рост ставок по ипотеке и потребительским кредитам в России

Ставки на ипотеку в августе изменили 47 банков, а на кредиты наличными — 40. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные мониторинга сайта «Сравни.ру».

В среднем тарифы по ипотечным кредитами увеличились примерно на 0,3%, а по кредитам — на 0,5%. Эксперты связывают это с разнонаправленной динамикой, которая есть в некоторых банках.

Ставки по жилищным кредитам повысили в 39 организациях. Стоимость потребительских кредитов увеличилась в 28 организациях в диапазоне от 0,4% до 2,5%.

В июле этого года объем выдачи ипотечных кредитов по сравнению с июнем сократился примерно на 20%: с 544,9 млрд руб. до 433 млрд руб. Число выданных кредитов упало на 15,3%, со 178 тыс. 720 до 151 тыс. 421. Падение произошло на фоне изменения программы льготной ипотеки, и ее фактического сворачивания в Москве и Санкт-Петербурге.