Экс-министр экономики России: в бюджете найдутся деньги на Олимпиаду-2036, если она будет в приоритете

В российском бюджете сейчас достаточно денег, также есть Фонд национального благосостояния, поэтому Россия могла бы себе позволить проведение Олимпиады во Владивостоке в 2036 году, считает экс-министр экономики Андрей Нечаев. Тем более, что это будет знаковая дата — 100-летие Олимпиады в Германии, последних мирных игр перед началом Второй мировой войны.

«Если главный приоритет властей — спорт, образование, здравоохранение, то это один бюджет. Если нацгвардия, то другой. Олимпиада — это дорогое развлечение, и в Сочи далеко не все построенные объекты используются эффективно, но ведь можно построить олимпийскую деревню так, чтобы потом это был жилой квартал, а спортивные объекты — с возможностью их трансформации под спортивные и иные мероприятия», — сказал Нечаев «Газете.Ru».

О том, что Олимпиада-2036 может быть проведена во Владивостоке, ранее заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

«Надеюсь, что принципы олимпизма не будут извращаться, в том числе не будет примесей политического характера. В таком случае мы не исключаем проведения Олимпийских игр в Российской Федерации. И Дальний Восток, Владивосток — одна из перспективных площадок», — сказал президент.

Напомним, что до 2022 года из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) Россия не может проводить крупные спортивные мероприятия.

Ранее сообщалось, что Владивосток намерен подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. Глава Приморья также заявлял, что город готов побороться за олимпийскую заявку.