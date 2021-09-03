Юрист: японские компании не захотят работать с офшором на Курилах

Компании из Японии не будут работать напрямую с предприятиями на новом курильском офшоре, нормативную базу под который готовит Минвостокразвития, считает руководитель налоговой практики «Зарцын и партнеры» Николай Андреев.

По его мнению, скорее всего, японские компании будут использовать компании-посредники.

«Кстати, по этой же причине фирмы, ориентированные только на японский рынок, вряд ли будут среди первых резидентов курильского офшора», — рассказал он «Газете.Ru».

Андреев считает, что по аналогии с IT-офшорами Калининграда и Владивостока, можно предполагать, что офшор на Курилах будет удобен для компаний, ориентированных на Азиатско-тихоокеанский регион.

«Сходные или мало отличающиеся часовые пояса, привычные маршруты, ведь по пути будет проще заглядывать, например, в курильскую налоговую. Направления деятельности или сферы работы вряд ли будут играть ключевую роль», — добавил юрист.

Сейчас льготные условия налогообложения действуют на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде.

Как писала «Газета.Ru», эксперты скептически оценивают возможности правительства по привлечению инвесторов в развитие Дальнего Востока. Бизнесу обещаны налоговые преференции, но сам капитал не защищен в достаточной степени.