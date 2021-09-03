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«Газпром нефть» и «Совкомфлот» подписали соглашение о повышении эффективности перевозок по Северному морскому пути

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В рамках Восточного экономического форума председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и генеральный директор «Совкомфлота» Игорь Тонковидов подписали соглашение о сотрудничестве в области повышения эффективности мореплавания в арктической зоне России. Партнерство двух компаний предусматривает внедрение цифровых технологий и применение судовых топлив с низким углеродным следом.

««Совкомфлот» — основной партнер «Газпром нефти» в сфере морской логистики. Ежегодно судами крупнейшего российского оператора на рынке коммерческого судоходства перевозится свыше 8 млн тонн арктической нефти «Газпром нефти». Мы уже активно применяем цифровые решения в работе с «Совкомфлотом», и в рамках нового соглашения продолжим совместное технологическое развитие. Кроме того, планируемое использование сжиженного природного газа и других экологичных видов топлива для заправки судов обеспечит еще более высокую экологичность морских перевозок в Арктике», — сказал Дюков.

«Газпром нефть» и «Совкомфлот» расширят применение цифровых технологий для управления арктической морской логистикой. В настоящее время суда «Совкомфлота», обеспечивающие круглогодичный бесперебойный вывоз арктических сортов нефти с Приразломного и Новопортовского месторождений, подключены к первой в мире цифровой системе управления арктической логистикой «Капитан», разработанной специалистами «Газпром нефти».

Другим ключевым направлением соглашения станет декарбонизация морских перевозок за счет использования альтернативных видов судового топлива: сжиженного природного газа, водорода, аммиака и метанола. В рамках партнерства стороны намерены провести тестовые испытания перспективных видов экотоплива на действующих судах-танкерах «Совкомфлота».

Предполагается, что для заправки судов природным газом будет задействован первый в России СПГ-бункеровщик «Газпром нефти» — «Дмитрий Менделеев». Бункеровщик, названный в честь великого русского ученого-химика Дмитрия Менделеева, обеспечит транспортировку и заправку СПГ по схеме ship-to-ship* в портах Финского залива и Балтийского моря — в Санкт-Петербурге, Усть-Луге, Приморске, Калининграде и Выборге.

«По уровню технической оснащенности и энергоэффективности судов флот «Совкомфлота» стабильно входит в число ведущих на мировом рынке морской транспортировки энергоносителей. «Совкомфлот» уделяет первостепенное внимание укреплению своего технологического лидерства, которое является одним из важнейших конкурентных преимуществ компании. При этом мы исходим из того, что ключевым фактором успешного развития и мирового судоходства, и мировой энергетики является глобальная энергетическая трансформация, которая связана с переходом на экологически более чистые виды топлива. Мы приветствуем возможность расширить наше сотрудничество с компанией «Газпром нефть», давним партнером и одним из крупнейших фрахтователей судов «Совкомфлота»», — сказал Тонковидов.

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