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«Лаборатория Касперского»: биометрия неэффективна для борьбы с телефонными мошенниками

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Многие банки используют биометрию при общении с клиентами по телефону, но это пока не позволяет эффективно бороться с мошенниками, рассказали «Газете.Ru» в «Лаборатории Касперского».

«С помощью библиотеки голосов мошенников банк может собирать данные о том, что потенциально несколько эпизодов мошенничества были совершенны одним человеком. Биометрию при общении с клиентами по телефону используют банки во многих странах мира, однако эффективного решения использования подобных данных для борьбы с телефонным мошенничеством в мировой практике, к сожалению, нет», — сообщил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Злоумышленники пытаются выманить деньги и персональные данные у россиян различными способами, в том числе представляясь сотрудниками банка, правоохранительных органов и используя подменные номера. «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) недавно предложил ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров и за сам процесс подмены.

В последнее время мошенники также внедрили новую схему: теперь они начали «разыгрывать» от имени банков бесплатную пиццу. На мошеннических сайтах со ссылкой на бренды банков предлагали владельцам карт зарегистрироваться и получить бесплатную пиццу якобы от имени компании. Для получения приза они просят своих жертв ввести номер банковской карты и номер телефона, а после этого дважды передать злоумышленникам код из СМС — эти данные нужны для получения доступа в личный кабинет онлайн-банкинга.

Ранее Центробанк подсчитал, что потери россиян от действий кибермошенников в первом квартале 2021 года составили почти 2,9 млрд руб. Эта цифра в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода 2020 года. По данным регулятора, количество мошеннических операций за три месяца превысило 237 тыс. При этом доля социальной инженерии составила 56,2%, а наиболее часто россиянам звонят из «правоохранительных органов/органов государственной власти».

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