Греф заявил, что реализация стратегии ESG-трансформации обеспечит долгосрочный экономический рост

Глава «СберБанка» Герман Греф предложил создать в России ESG-альянс. С такой инициативой он выступил в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), его слова приводит ТАСС.

«Сбер всегда делает несколько сценариев макро-прогнозов — позитивный, консервативный и негативный. Это необходимо, чтобы качественно управлять рисками. На ВЭФ нами был oзвучен в том числе наиболее негативный, стрессовый сценарий, в случае если страна не будет предпринимать действий в части ESG. Однако смысл нашей работы по созданию ESG-альянса как раз в выработке решений, которые помогут экономике России безболезненно пройти мировую ESG-трансформацию», — подчеркнул Греф.

Он подчеркнул, что на данный момент в России уже реализуется позитивный сценарий. Правительство РФ активно работает над проектом низкоуглеродной стратегии, разработало план по выходу России на углеродную нейтральность, отметил Греф.

«Мы уже видим позитивные изменения, когда крупнейшие игроки переориентируют промышленные производства с учетом экологических факторов, повышают эффективность производства, снижают выбросы парниковых газов, переходят на возобновляемые источники энергии», — отметил глава «СберБанка».

По мнению Грефа, эти изменения говорят о формировании в экономике новых точек роста, которые повысят инвестиционную привлекательность бизнеса, а также будут способствовать созданию новых рабочих мест и ускорению процессов модернизации экономики РФ под глобальные ESG-вызовы.

«В этом случае мы можем использовать инструменты ESG для диверсификации экономики и ускорения экономического роста», — резюмировал Греф.

ESG-инвестиции — это вложение денег в компании, которые ведут бизнес, основываясь на принципах экологичности, социальной ответственности, а также с высоким качеством корпоративного управления.