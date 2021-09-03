Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Путин назвал отношения с Украиной ненормальными и неестественными 11:38
«Это ужас»: Жигунов — о начале съемок в «Моей прекрасной... 11:38
В России выявлено 18 856 случаев коронавируса за сутки 11:37
Экс-глава «Локо» рассказал, как братья Миранчуки отказались обсуждать переход... 11:34
Путин: будет жалко отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму 11:31
Кудрявцева рассказала о состоянии перенесшей инсульт матери 11:28
Лукашенко: недопустимо смотреть на то убожество, которое демонстрирует сборная 11:21
В Генпрокуратуре заявили о сбыте наркотиков в обмен на криптовалюту 11:20
Голикова сообщила о запуске проекта «Санитарный щит» 11:11
Создан неотличимый от оригинального кабель для взлома iPhone 11:11

Греф заявил, что реализация стратегии ESG-трансформации обеспечит долгосрочный экономический рост

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Глава «СберБанка» Герман Греф предложил создать в России ESG-альянс. С такой инициативой он выступил в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), его слова приводит ТАСС.

«Сбер всегда делает несколько сценариев макро-прогнозов — позитивный, консервативный и негативный. Это необходимо, чтобы качественно управлять рисками. На ВЭФ нами был oзвучен в том числе наиболее негативный, стрессовый сценарий, в случае если страна не будет предпринимать действий в части ESG. Однако смысл нашей работы по созданию ESG-альянса как раз в выработке решений, которые помогут экономике России безболезненно пройти мировую ESG-трансформацию», — подчеркнул Греф.

Он подчеркнул, что на данный момент в России уже реализуется позитивный сценарий. Правительство РФ активно работает над проектом низкоуглеродной стратегии, разработало план по выходу России на углеродную нейтральность, отметил Греф.

«Мы уже видим позитивные изменения, когда крупнейшие игроки переориентируют промышленные производства с учетом экологических факторов, повышают эффективность производства, снижают выбросы парниковых газов, переходят на возобновляемые источники энергии», — отметил глава «СберБанка».

По мнению Грефа, эти изменения говорят о формировании в экономике новых точек роста, которые повысят инвестиционную привлекательность бизнеса, а также будут способствовать созданию новых рабочих мест и ускорению процессов модернизации экономики РФ под глобальные ESG-вызовы.

«В этом случае мы можем использовать инструменты ESG для диверсификации экономики и ускорения экономического роста», — резюмировал Греф.

ESG-инвестиции — это вложение денег в компании, которые ведут бизнес, основываясь на принципах экологичности, социальной ответственности, а также с высоким качеством корпоративного управления.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Маск так не мог: частная ракета Alpha взорвалась в атмосфере
СМИ назвали успехом запуск частной ракеты Alpha, несмотря на взрыв
«Не иметь отношений с Россией невозможно»
Глава чешского МИДа призвал восстанавливать связи Праги и Москвы
Зарплаты выздоравливают после пандемии. Как изменился рынок вакансий
Эксперты видят на рынке труда растущие зарплатные ожидания
Лукашенко: недопустимо смотреть на то убожество, которое демонстрирует сборная
В Минпромторге назвали невозможным отказ от пластика к 2024 году
Путин заявил, что рассмотрит расширение льготной ипотеки на Дальнем Востоке
Глава «Нафтогаза Украины» призвал ввести санкции против «Газпрома»
Новости и материалы
Путин назвал отношения с Украиной ненормальными и неестественными
«Это ужас»: Жигунов — о начале съемок в «Моей прекрасной няне» с Заворотнюк
В России выявлено 18 856 случаев коронавируса за сутки
Экс-глава «Локо» рассказал, как братья Миранчуки отказались обсуждать переход в «МЮ»
Путин: будет жалко отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму
Кудрявцева рассказала о состоянии перенесшей инсульт матери
В Генпрокуратуре заявили о сбыте наркотиков в обмен на криптовалюту
Голикова сообщила о запуске проекта «Санитарный щит»
Создан неотличимый от оригинального кабель для взлома iPhone
Голикова: коллективного иммунитета от коронавируса можно достичь к осени
Испанцы поделились видео затопленных городов
Судья: канадские функционеры боролись с Медведевой, но появилась Загитова
Ракету Alpha компании Firefly Aerospace подорвали космические силы США
Брэд Питт снова судится с Анджелиной Джоли за детей
Российский футболист — о «Спартаке»: не могу переживать за проигрывающих миллионеров
Экс-президент Финляндии Ахтисаари прекратил публичную деятельность из-за Альцгеймера
Путин назвал опережающее развитие Дальнего Востока абсолютным приоритетом
Крымский двойник Путина раскрыл размер гонорара
Все новости
Владивосток сделают миллионником. На это потребуется 10 лет
На ВЭФ подписано соглашение о создании города Спутник под Владивостоком
В Новой Зеландии произошел теракт. Его совершил одиночка, вдохновившийся ИГ*
Шесть человек пострадали в результате теракта в супермаркете в Окленде
«Прятались в подвале»: как россияне пережили удар «Иды»
Проживающие в США россияне рассказали о последствиях урагана
«Отказывается платить»: адвокат Костюшкина о деле против Монеточки
Представитель Стаса Костюшкина объяснил суть претензий к Монеточке
Мастерами кунг-фу не рождаются
Рецензия на 25-й фильм киновселенной Marvel — «Шан-Чи и легенда десяти колец»
COVID-19: ждать ли подъема заболеваемости этой осенью
Глава Роспотребнадзора назвала условия, при которых коронавирус «обеспечит себе рост»
Королева вампиров: Сальме Хайек — 55
Дорогой узор. Белорусская художница потребовала гонорар после песни Ротару
На концерте в День независимости Украины художница из Белоруссии обнаружила плагиат
«Там был провал Советской армии». Возьмут ли талибы* Панджшерское ущелье
Эксперты считают, что «Талибан*» рискует повторить в Панджшере советский опыт
Звери без «крыши». Почему исчезают животные
В Минприроды признали исчезнувшими 11 видов птиц, рыб и млекопитающих
Бизнес, деньги, интервью: в деле каталонских сепаратистов нашли «русский след»
В СМИ появилась переписка главы канцелярии Карлоса Пучдемона с «российскими шпионами»
Ошибка или проверка знаний: мнения преподавателей об открытом уроке Путина
Оговорку Путина назвали неслучайной — что думают об этом учителя истории
Место ДТП можно покинуть безнаказанно. Но юристы этого делать не советуют
ВС России разъяснил правила оставления места аварии
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях