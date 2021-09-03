Путин анонсировал расширение Северного морского пути

Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что РФ будет развивать транспортный потенциал Дальнего Востока, в том числе наращивать возможности Северного морского пути. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Отмечу, что за последние десять лет объем грузоперевозок по этому маршруту увеличился на порядок… где-то в 1986 что ли году где-то семь с небольшим миллионов тонн, в прошлом году уже 33 млн тонн перевезено, а к 2024 году должно быть перевезено 80 млн тонн», — сказал глава государства.

Накануне Путин заявил, что РФ готова сотрудничать с зарубежными партнерами в рамках проекта Северного морского пути (СМП). Глава государства отметил, что затрагивал эту тему в том числе во время июньских переговоров с американским коллегой Джо Байденом в Женеве. По словам Путина, Соединенные Штаты, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Индия и Китай также хотят присоединиться «к этой работе».