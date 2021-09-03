Путин открыл центр обслуживания гелиевых контейнеров во Владивостоке

Президент России Владимир Путин в пятницу, 3 сентября, открыл логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров во Владивостоке. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Начинайте», — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что президент неоднократно был на Амурском газоперерабатывающем заводе, где была запущена вторая технологическая линия по производству гелия. В настоящее время российский лидер пребывает на Дальнем Востоке, где принимает участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ).

Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров расположен на территории опережающего развития «Надеждинская». Сюда с Амурского газоперерабатывающего завода будет доставляться и направляться далее на экспорт товарный гелий. Гелиевый хаб «Газпрома» в Приморском крае станет крупнейшим в мире.

Ранее сообщалось, что создание нового города Спутник планируется на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская», менее чем в 30 км от Владивостока.