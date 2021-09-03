Чубайс: единственный путь развития для мира – «зеленый»

Глобальное развитие невозможно без энергоперехода и внедрения экологичных технологий, и России необходимо принимать это во внимание, если она хочет занимать в мире заметное место и обеспечить достойную жизнь своим гражданам, считает специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. Свою позицию он озвучил на панельной сессии Сбера в рамках ВЭФ-2021.

По его словам, за два года в мире произошла небольшая геополитическая революция — например, полуторамиллиардный Китай объявил о достижении углеродной нейтральности к 2060 году. В то же время основой энергетической стратегии развития России до 2035 года является экспорт угля в Китай для снабжения угольных электростанций.

«Я по памяти напомню заявление Си Цзыньпина на последнем глобальном климатическом форуме – с 2021 года Китай берет под жесткий контроль любое увеличение потребление угля, а к 2025 году начинается сокращение его использования. Наша стратегия провалилась, она не может быть реализована. Есть вещи, на которые мы можем повлиять, и те, на которые не можем. В частности, на китайскую климатическую повестку. Либо мы можем продолжать двигаться в сторону бетонной стены, а потом отвечать перед шахтерами, оставшимися без работы, либо сделаем выводы», — сказал Чубайс.

Спецпредставитель президента подчеркнул, что абсолютное большинство серьезных государств в мире вышли на то, что парадигма коричневого роста исчерпана.

«Его нет и не будет никогда. Если мы хотим больших зарплат, пенсий, роста веса страны в мире в 21 веке – для этого есть один единственный путь, он называется зеленый. Другого пути нет и не будет», — заключил Анатолий Чубайс.