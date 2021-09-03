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Сбер оценил ущерб ВВП России от энерготрансформации

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Основные риски зеленого перехода для России – падение экспортной выручки, сокращение занятости, проблема моногородов, потенциальная утрата лидерства в мировой энергетике, потеря бюджетных доходов, а также потенциальные проблемы при отсутствии трансформации у энергетических компаний, включая их возможное банкротство, рассказал президент, председатель правления СберБанка Герман Греф на панельной сессии Сбера «Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации?» в рамках ВЭФ-2021.

«Мир опаздывает, уже начались необратимые процессы. Чтобы их избежать, уже в 2021-2030 годах необходимо сокращение выбросов вдвое», — сказал он.

По словам Германа Грефа, 64 страны (75% мирового ВВП) объявили о намерении к 2035-2060 году достичь углеродной нейтральности.

«Сегодня никто не спорит на тему о том, приведет ли деятельность по сокращению выбросов к результату. Научные дискуссии закончились, ряд стран заявили, что обложат семь отраслей углеродным налогом к 2026 году», — подчеркнул глава Сбера.

Для России энергетическая трансформация означает падение к 2050 году производства нефти и газового конденсата на 72%, газа – на 52%, энергетического угля – на 90%. Энергетический экспорт может упасть на 179 млрд долларов к 2035 году. Иные способы переработки позволят уменьшить эти цифры, но необходимо будет внедрить более экологичные производства, пояснил Греф.

Последствия для бюджета РФ, согласно расчетам Сбера, также будут весьма существенными: потенциальный ущерб ВВП по сравнению с инерционным сценарием – 7,7% до 2035 года, или 5 трлн рублей. Потери доходов населения – 14%, к 2070 году – 9%. Влияние на занятость в регионах при жестком сценарии к 2035 году – Красноярский край 15 тыс. человек, ЯНАО 21 тыс. человек, ХМАО 41 тыс. человек. Негативное влияние затронет регионы с высокой долей добычи полезных ископаемых, от ХМАО до Пермского края.

В Сбере полагают, что совершить энергопереход к 2050 нереально, так как технологии пока не готовы. Необходимы огромные госинвестиции в объеме 32 млрд долларов в год. Тем не менее, отметил Греф, энергопереход стал доступнее – доля ВИЭ в новых мощностях в мире составляет 80%. Кроме того, рынок поверил в ESG – инвестиции в ESG фонды в 2020 году выросли в 2,3 раза.

«Мы видим, как меняются глобальные тренды на рынке. ESG вышел на первый план, и оказывают драматическое влияние на экономическую доходность. Эти изменения неизбежны, они уже происходят. У правительства очень глубокое отношение к этой теме, серьезнейший посыл мы видим со стороны президента страны. Я думаю, что мы должны сдвигать эту проблему все вместе», — заключил Греф.

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ВЭФ-2021
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