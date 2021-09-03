«Русской медной компании» предоставили кредит для разработки Малмыжского месторождения

«Газпромбанк» и СберБанк предоставили «Русской медной компании» кредит в размере 195 млрд рублей для разработки Малмыжского медного месторождения, сообщает РИА «Новости».

«Газпромбанк и Сбер предоставят «Русской медной компании» кредит на 195 миллиардов рублей. В ходе Восточного экономического форума Газпромбанк, Сбер и группа «Русская медная компания» сообщили о подписании договора синдицированного кредита для финансирования проекта группы «Русская медная компания» по разработке Малмыжского месторождения меди в Хабаровском крае», — сообщили стороны на полях Восточного экономического форума.

По результатам оценок и геологической разведки, Мамлыжское месторождение, находящееся в Хабаровском крае, оценивается в 8,32 миллиона тонн меди и 347 миллионов золота.

Заявленный бюджет проекта разработки месторождения составляет около 248 млрд рублей.

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