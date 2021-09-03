Минэнерго назвала равновесный уровень цен на нефть при восстановлении рынка

Заместитель министра энергетики Павел Сорокин, участвуя в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что цена за баррель нефти в диапазоне от $55 до $60 является равновесной при восстановлении рынка, сообщают вhttps://iz.ru/1216409/2021-09-03/v-minenergo-rasskazali-o-tekushchei-situatcii-na-rossiiskom-toplivnom-rynke.

«Цена равновесия, на наш взгляд, после того, как все восстановят свою добычу на допандемийный уровень... Если не будет потрясений, мы считаем, что цена равновесия находится в диапазоне 55-60 долларов», — заявил Сорокин.

Ранее управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин в интервью «Газете.Ru» заявил, что после решения ОПЕК+ баррель нефти может достигнуть к концу года стоимости в $85.

Министры стран ОПЕК+ решили сохранить план по увеличению нефтедобычи. Таким образом, добыча сырья с октября увеличится, согласно прежним планам, на 400 тыс. баррелей в сутки.