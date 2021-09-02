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В Сбере рассказали о вызовах пандемии бизнесу и обществу

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

На Восточном экономическом форуме сентября прошла сессии «Партнерство против пандемии: антикризисные стратегии в медицине», в ходе которой заместитель председателя правления СберБанка Станислав Кузнецов рассказал, что пандемия коронавируса не только изменила уклад жизни людей, привычную организацию процессов.

«Пандемия выявила в ряде сфер новые зоны роста, новые вызовы, требующие сотрудничества и коммуникации всех сторон – и бизнеса, и государственных ведомств, и науки. Эти мартовские дни полтора года назад нас всех объединили в новом, уникальном формате взаимодействия между всеми ветвями власти, компаниями, организациями. Были найдены правильные грани взаимодействия между наукой, Министерством здравоохранения и его подразделениями в субъектах, и все внимание сфокусировалось на самых важных вещах – производстве вакцины, средств защиты», — сказал Кузнецов.

Для Сбера это был вызов, связанный с необходимостью обеспечить непрерывность деятельности. Кроме того, вторым вызовом стало обеспечение защиты сотрудников, особенно той команды, которая находилась на передовой линии.

«Группа компаний Сбер — это системообразующая компания, и мы не имели права останавливать нашу деятельность, ведь все привыкли к сервисам, которые есть в телефоне, к обслуживанию в банкоматах и офисах. Мы выделили критически важные функции и прилагали все усилия для того, чтобы обеспечивать непрерывность сервисов и функций. Создали свой штаб еще до объявления пандемии и до сих пор боремся за каждого человека, попавшего в больницу», — рассказал он.

Необходимо не только учитывать позитивный опыт, накопленный за время пандемии, но и смотреть на зоны роста, считает Кузнецов. В частности, это касается развития коммуникации, информированности населения. Он отметил, что Сбер буквально за два с половиной месяца поднял уровень вакцинации сотрудников до 81%, а 60 подразделений, которые работают с клиентами, не имеют ни одного невакцинированного сотрудника.

Также он отметил, что сегодня необходимо по-иному посмотреть на процесс цифровизации. По его словам, и те компании, которые инвестировали в «цифру», оказались больше готовы к новым вызовам. Однако, нельзя забывать и о том, что в эпоху глобальной цифровизации пандемия породила и киберпандемию — новые преступления со стороны хакеров, кибермошенников.

«Борьба с этим явлением также требует объединения усилий — и правоохранительных органов, и власти, и телекомов, чтобы мы могли эффективно противостоять таким вызовам», — подчеркнул Станислав Кузнецов.

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