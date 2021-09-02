Аналитик: начало поставок по «Северному потоку — 2» может сбить цену на газ в Европе

Начать поставки по нитке «Б» «Северного потока-2» могут в случае прохождения сертификационных работ, получения страховки, завершения пуско-наладочных работ, даже если «Газпром» не добьется исключения из-под антимонопольного права ЕС (которое ограничивает разрешенные объемы прокачки газа), считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.

«Недавно «Газпром» говорил про 5,6 млрд кубометров, если поставки начнутся в октябре-ноябре. Я думаю, что начало поставок может несколько сбить цену на газ европейских рынках, но решит ли это вопрос заполнения хранилищ — вопрос», — сказал Митрахович «Газете.Ru».

Он напомнил, что, с одной стороны, «Газпром» находится в очень удобном для себя положении: пользуясь высокими ценами на газ в Европе, он может выторговывать исключение из-под антимонопольного права для «Северного потока — 2», при этом компания исполняет все текущие обязательства по поставкам топлива.

«Но что будет зимой? Что, если из-за низкой заполненности хранилищ контракты не удастся исполнить? «Газпром», как говорится, съедят живьем, если он хоть чуть-чуть не выполнит букву договора. «Газпрому» надо решить проблемы с аварией, которая была под Новым Уренгоем, и успеть закачать в хранилища нужные объемы газа для прохождения зимы», — считает Митрахович.

Если к началу отбора газа из хранилищ в Европе уровень сырья в них будет оставаться чрезвычайно низким, «Газпром» может оказаться в ситуации, когда ему придется увеличивать транзит через Украину в ближайшие недели именно для того, чтобы не было рисков прохождения зимы в Европе, говорит эксперт.

Первые поставки российского газа по трубопроводу «Северный поток — 2» могут начаться в отопительном сезоне текущего года, сообщил сегодня председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Ранее глава финансового департамента «Газпрома» Александр Иванников заявил, что низкие запасы в подземных хранилищах газа Европы увеличат спрос на газ во втором полугодии 2021 года и в 2022 году.