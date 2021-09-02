Сбер расширил линейку AI продуктов для ретейла

Сбер представил сразу три специализированных продукта на основе алгоритмов искусственного интеллекта (AI) для ретейла на Восточном экономическом форуме. Разработанные SberCIB и Sber AI совместно со СберАналитикой сервисы «AI маркетолог», «AI координатор» и «AI ретейл локатор», способствуют повышению эффективности бизнеса.

«Мы продолжаем разрабатывать специализированные AI продукты для различных отраслей. В июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме мы представили уникальное AI-решение для сельского хозяйства, теперь — аналогичный продукт для ретейла. Наша задача — создавать эффективные отраслевые «сервисные наборы» со встроенным искусственным интеллектом, которые помогают бизнесу решать ключевые задачи, привлекать клиентов и оптимизировать процессы», — отметил первый заместитель председателя правления СберБанка Александр Ведяхин.

Сервис «AI-маркетолог» поможет выявить потенциальных клиентов, которые соответствуют профилю розничной сети, а также основные причины, по которым клиент пользуется сетями – конкурентами, что увеличит клиентопоток.

«AI-координатор» анализирует территориальное расположение магазинов, выявляя как недостаточное покрытие, так и, напротив, сильное перекрытие радиусов, приводящее к каннибализации клиентопотока. Сервис также помогает увеличить клиентопоток и оптимизировать маркетинговые расходы с помощью выявления партнерских сетей для совместных коллабораций.

Тогда как «AI ретейл локатор» дает рекомендации по открытию новых торговых точек сети с учетом профиля клиентов данной сети и их «поведения» около нее.

Sber AI — подразделение Сбера, отвечающее за развитие технологий искусственного интеллекта и их внедрение в различные сферы жизни и бизнеса.