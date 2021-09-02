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Сбер запустил музыкальный фонтан на главной площади Владивостока

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Первый в Приморском крае мультимедийный пешеходный фонтан открылся во Владивостоке. Торжественная церемония открытия, сооруженного при поддержке Сбера фонтана, прошла 2 сентября на центральной площади дальневосточной столицы.

Фонтан может воспроизводить звуковые и визуальные программы и является полноценной мультиформатной образовательной площадкой.. а также оснащен видеопроектором и лазерной системой для проецирования изображения на водную гладь.

В церемонии запуска фонтана приняли участие первый заместитель председателя правления СберБанка Александр Ведяхин, заместитель председателя правления СберБанка Станислав Кузнецов, первый вице-губернатор-председатель правительства Приморского края Вера Щербина, глава Владивостока Константин Шестаков, представители Правительства региона и городской администрации.

«Уверен, что наш светомузыкальный фонтан быстро станет одной из самых запоминающихся достопримечательностей города. Его уникальность заключается в том, что это не просто гидротехническое сооружение, но и образовательный проект. Объединяя в себе красоту и инновации, фонтан будет дарить жителям и гостям города яркие эмоции и новые знания», — рассказал Александр Ведяхин.

В конструкции фонтанного комплекса предусмотрено 185 динамических струй, высота которых варьируется от 1 до 15 метров. С помощью этих струй создаются различные водные эффекты: поворотные арки, туманы, бегущие дорожки, пируэты, «лебеди» и «балерины». Светодиодная динамическая подсветка раскрашивает получающиеся образы в миллионы оттенков. В центре фонтанной композиции расположен водный экран размером 6 на 16 метров, на который проецируются лазерное и видеошоу. А сам комплекс круглой формы и имеет диаметр 24 метра.

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