«Роснефть» и «РусГидро» договорились о сотрудничестве в области развития зарядной инфраструктуры для электромобилей

ПАО НК «Роснефть» и ПАО «РусГидро» в рамках VI Восточного экономического форума заключили соглашение о намерениях по сотрудничеству в области развития зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Стороны планируют развивать инфраструктуру для электромобилей, в том числе в Дальневосточном федеральном округе, на автозаправочных комплексах «Роснефть».

В настоящее время в розничной сети «Роснефти» работают зарядные станции на АЗС в Московской, Тверской и Ленинградской областях, во Владивостоке, Хабаровске и в Краснодарском крае. Планируется, что каждый год будут устанавливаться до 20 быстрых зарядных станций.

Развитие зарядной инфраструктуры на автозаправочных комплексах Компании позволит водителям электромобилей свободно передвигаться по привычным маршрутам, используя развитую сеть АЗС «Роснефть».

«Круглосуточный режим работы и сопутствующий сервис АЗC позволят нашим гостям с комфортом провести время на заправочных станциях Компании, пока заряжается их электромобиль они смогут пополнить и свою энергию - выпить свежесваренный кофе и перекусить в кафе, приобрести товары в магазине и воспользоваться другими удобствами на АЗК», — сказал вице-президент по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка Аврил Конрой.