Выяснилось, сколько россиян наиболее лояльно относится к кредитам

Те, кто воспользовался кредитом за последние 6 месяцев, относятся к займам лояльнее остальных: каждый четвертый считает кредит прекрасной возможностью приобрести желаемое, дорогой в долговую яму — 43%. Среди россиян, не кредитовавшихся в течение полугода, полярные точки зрения разделяют 9% и 56% соответственно, выяснил сервис по поиску работы SuperJob.

В целом же, каждый второй россиянин считает кредиты прямой дорогой в долговую яму (50%). Отрицательно относятся к банковским займам чаще мужчины (55% против 45% среди женщин). Лишь для 15% заемные средства — это прекрасная возможность приобрести желаемое. Подобную точку зрения чуть чаще разделяют женщины (17% против 13% среди мужчин).

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет число россиян, считающих кредит отличной возможностью купить желаемое, второй год минимально (по 15% в 2020 и 2021-м, 47% — в 2007 году). В то же время по данным ЦБ РФ, россияне стали чаще брать кредиты, судя по опросам, количество заемщиков увеличилось на четверть: 37% против 29% в 2020 году.

При этом серьезно увеличилось число «плохих» долгов: всего на 1 сентября просроченная задолженность россиян перед банками достигла 955 млрд рублей. Уже в следующем году она может преодолеть порог в 1 трлн рублей. Такие прогнозы следуют из оценок Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.