В АТОР объяснили выгоду от новой программы туристического кешбэка

В туристической отрасли с энтузиазмом отнеслись к продлению программы кешбэка на 2022 год. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что главный эффект от поддержки отрасль чувствует именно от загрузки межсезонья, потому что в высокий сезон спрос не нуждается в стимулировании.

«Кэшбек — это самая эффективная мера поддержки турсектора из всех принятых. И самое важное — Ростуризм, накопив опыт, уже готов сформулировать эту программу на год вперед, а нам важна прогнозируемость, чтобы потребитель мог планировать отдых заранее. В этом году этапы были хаотичные. По четвертому кешбэку, который заканчивался 31 августа, в середине дня появилась информация, что он продлевается еще на 2 недели, так что может возникнуть путаница», — прокомментировал «Газете.Ru» вице-президент АТОР, генеральный директор «Алеан» Илья Уманский.

Ростуризм до конца года запустит окно продаж по кешбэку на зимний сезон, туры будут продаваться на период с 15 января по 30 апреля, рассказала журналистам глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах ВЭФ-2021. Программа не коснется новогодних праздников. Период с мая по сентябрь, как высокий туристический сезон, по программе кешбэка стимулировать не планируется, а решение по кешбэку на поездки детей в летние лагеря пока не принято.

В августе Российский союз туриндустрии (РСТ) просил Ростуризм продлить четвертый этап программы кешбэка из-за небольшой глубины продаж на межсезонье, из-за чего этап оставался практически невостребованным у россиян из-за неопределенной ситуации с коронавирусом и соответствующими ограничениями в регионах. Ростуризм продлил сроки до середины сентября, когда надо успеть оформить путевки, купить билеты или забронировать жилье для поездок в период с 1 октября по 24 декабря.

Программа туристического кешбэка действует в России с августа 2020 года. По состоянию на 31 августа 2021-го из выделенных на программу 6,7 млрд рублей оставалось 400 млн рублей, их планируется исчерпать до середины сентября, сообщила Догузова. Около 4 млрд рублей кешбэка россияне получили за детские путевки в летние лагеря (их купили 350 тысяч семей на 9 млрд рублей).