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Путин: США заинтересованы проектом Северного морского пути

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова сотрудничать с зарубежными партнерами в рамках проекта Северного морского пути (СМП). Об этом глава государства сказал в ходе встречи с курсантами Морского государственного университета им. Невельского во Владивостоке.

«Мы исходим из того, что будем работать со всеми очень корректно в рамках международного права, Конвенции 1982 года (Конвенция ООН, установившая общие правила пользования недрами, полезными ископаемыми, морскими глубинами и воздушным пространством над ними — прим.)», — подчеркнул российский лидер.

Путин напомнил, что большая часть благоприятного маршрута проходит по российским внутренним водам, по территориальному морю, что дает России колоссальные конкурентные преимущества.

«Но это не значит, что мы собираемся кого-то ограничивать. Нет, мы осуществляем эти проводки и будем работать со всеми, кто хочет, потому что мы в этом заинтересованы сами», — подчеркнул президент.

Он также добавил, что затрагивал эту тему в том числе во время июньских переговоров с американским коллегой Джо Байденом в Женеве. По словам Путина, Соединенные Штаты, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Индия и Китай также хотят присоединиться «к этой работе».

В июле, на прошедшем в Санкт-Петербурге «Дне Арктики» «Росатом» подписал крупные соглашения по развитию Севморпути.

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