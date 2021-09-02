«Роснефть» и Equinor подписали соглашение о сотрудничестве в области промышленной безопасности

ПАО «НК «Роснефть» и Equinor в рамках VI Восточного экономического форума подписали Соглашение о сотрудничестве в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также безопасности организации перевозок.

Документ подписан в продолжение аналогичного Соглашения между компаниями, заключенного в 2018 году.

Обеспечение промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды – приоритетная задача для Компании во всех сферах ее деятельности. Соглашение предусматривает развитие взаимодействия в данной области, в том числе, обмен опытом и лучшими практиками.