В России хотят запретить производство одноразовых товаров из пластика

Глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев заявил, что в РФ могут ввести запрет на производство одноразовых товаров из пластика, передает ТАСС.

Такое заявление он сделал на полях VI Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке 2–4 сентября.

По словам Буцаева, ограничение будет введено через два года.

«В пределах нескольких лет, мы уверены, что мощности соответствующие могут быть созданы. Около двух лет [может занять процесс создания мощностей] », — пояснил он.

Ранее в Минприроды РФ пообещали проработать инициативу Greenpeace, в которой экологи призвали не заменять пластиковые товары, тару и упаковку биоразглаемыми материалами. Опасение экологов вызвал перечень альтернативных пластику материалов, который ранее представил Российский экологический оператор (РЭО), – в Greenpeace считают, что предложенные решения не решат проблему мусора в России, а лишь усугубят ее.

До этого вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила, что в стране на законодательном уровне запретят использование ватных палочек, пластиковой посуды и других товаров, которые нельзя переработать.