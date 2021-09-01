Эксперт: после решения ОПЕК+ баррель может достигнуть к концу года $85

После решения ОПЕК+ сохранить планы по наращиванию добычи, цены на нефть при сохраняющейся конъюнктуре рынка могут дойти до отметки $85 к концу года, сказал «Газете.Ru» управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.

«На наш взгляд, Brent подрастет до уровня $80-85 до конца года на фоне ожидаемого продолжения сокращения запасов при отсутствии ухудшения вирусной обстановки», — сказал Виталий Громадин.

Ранее стало известно, что министры стран ОПЕК+ решили сохранить план по увеличению нефтедобычи. Таким образом, добыча сырья с октября увеличится, согласно прежним планам, на 400 тыс. баррелей в сутки.

Как отметили стороны по итогам прошедших переговоров, общее исполнение сделки в июле достигло 110%.

Участники встречи также подчеркнули, что несмотря на то, что сохраняющиеся коронавирусные риски добавляют рынку неопределенности, фундаментальные показатели успели укрепиться. К тому же, коммерческие запасы нефти стран-участниц ОЭСР падают по мере ускорения восстановления — это тоже положительным образом сказалось на решении картеля.

Кроме того, министры ОПЕК+ договорились, что выполнение обязательств со стороны государств, которые ранее недосократили объемы добычи углеводородов, продлится с середины сентября до декабря текущего года.