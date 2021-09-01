В Совете Федерации оценили предложение ввести пособие для овдовевших пенсионеров

Инициатива выплачивать овдовевшим пенсионерам еще несколько лет часть пенсии бывшего супруга продиктована добрыми намерениями, но она непрочитанная и вряд ли пройдет чтения в Госдуме, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

«Эта инициатива, продиктованная добрыми намерениями, вряд ли найдет положительный отклик, потому что она непрочитанная. Непонятно, какой дополнительный ресурс потребуется из пенсионного фонда, чтобы направить эти деньги из общей копилки. У нас пенсионная модель страховая, и она не может еще какое-то время выплачивать овдовевшим пенсионерам что-то, для этого требуется определенный запас прочности», — заявил Рязанский.

Он напомнил, что в пенсионной системе есть, хоть и небольшое, пособие на погребение (в размере 6 424 руб. 98 коп. с поправкой на районный коэффициент на пенсионера, например, в Москве оно составит 18 470 руб. 98 коп.; оно выше для пенсионеров-силовиков и ряда других категорий граждан). Также предусмотрен ряд случаев, когда похоронные услуги оплачивает государство (например, одиноким людям). Вместо того, чтобы возлагать новое бремя на Пенсионный фонд, Рязанский считает, что оказывать материальную поддержку одиноким овдовевшим пенсионерам должны власти на местном уровне, которым «видней, кому она нужна», и возможно, имеет смысл обеспечить ресурсами именно местные власти.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести пособие для овдовевших пенсионеров. Письмо с соответствующей инициативой он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова, передает RT. Чтобы поддержать пенсионера при утрате близкого человека, Сухарев предложил ввести дополнительное ежемесячное пособие в размере 50% от суммы пенсии умершего супруга. Выплаты будут производиться в течение трех лет.

В соответствии с нынешним законодательством овдовевший пенсионер вправе перейти на пенсию умершего супруга.