В правительстве не ожидают повышения цен на бензин

Кабмин не видит рисков повышения цен на бензин осенью – принятые правительством меры помогли избавиться от «ажиотажа» на бирже. Такую позицию высказал вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что штаб производства и потребления нефтепродуктов проводился ежедневно, в том числе в период отпусков.

«С компаниями, практически в ручном режиме, устанавливались объемы, которые необходимо поставлять на биржу <...> Мы сократили практически до нуля экспорт, хотя запрет не делали, [договорились] с компанией «Сургутнефтегаз», основным экспортером. Они весь объём [бензина] поставляют на внутренний рынок», — пояснил вице-премьер.

Все эти меры помогли частично скорректировать цены на топливо. С наступлением осени, считает Новак, которая связана «с традиционным падением спроса», этот показатель выровняется еще больше.

«Наоборот видим тенденцию к восстановлению оптово-розничного рынка», — - резюмировал он.

Ранее вице-премьер говорил о возможном временном запрете на продажу бензина трейдерами: не производителями, а аффилированными с вертикально интегрированными нефтяными компаниями лицами и ограничении предельного роста внутри торговой сессии.

По данным Росстата, цена бензин в России за период с 17 по 23 августа выросла в 68 центрах субъектов. Самое заметное подорожание зафиксировали в Южно-Сахалинске – на 2,1%, Новосибирске – на 1,9%, Махачкале – на 1,6%. В Москве и Санкт-Петербурге за этот период цены на бензин выросли на 0,2%.