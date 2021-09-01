J.P.Morgan повысил целевую цену на акции «Роснефти»

Сегодня инвестиционный банк J.P.Morgan повысил целевую цену по акциям ПАО «НК «Роснефть» на 14% - до 10 долларов за ГДР с 8,8 долларов. Это следует из отчета банка.

Согласно прогнозу аналитиков, потенциал роста к текущим котировкам составляет 39%. «Роснефть» обладает самым высоким потенциалом роста ценных бумаг среди российских нефтегазовых компаний, - пишут аналитики, - благодаря проекту «Восток Ойл», который еще не до конца отражен в оценке компании рынком. «Роснефть» делает существенные шаги в направлении реализации проекта, заключив контракты с подрядчиками.

Продажа долей новым партнерам окончательно убедит рынок в необходимости включения стоимости проекта в оценку «Роснефти».

Проект «Восток Ойл» в настоящее время является одним из самых перспективных в мире, и привлекает инвесторов. Важным фактором этой привлекательности является то, что создана уникальная устойчивая экономическая модель проекта. «Роснефть» уже получила заключения ведущих международных экспертов, подтверждающие ресурсную базу, технологии разработки и экономику проекта.

Также «Восток Ойл» является проектом с низкими удельными затратами на добычу, с углеродным следом на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире. Его ресурсная база составляет свыше 6 млрд т премиальной малосернистой нефти, которая отличается низким содержанием серы в 0,01–0,04%.

Проект сыграл значительную роль в переоценке стоимости компании. Инвестбанк Goldman Sachs уже назвал его «магнитом для инвесторов». Там полагают, что «чистая приведенная стоимость проекта может достигнуть $75 млрд».

При благоприятной рыночной конъюнктуре и снижении рисков, стоимость проекта может превысить $100 млрд, считают аналитики Bank of America. При учете СПГ составляющей, общая оценка по проекту может возрасти до $115-120 млрд.

В июне Bank of America Merrill Lynch в рамках пересмотра целевых цен нефтегазового сектора также повысил целевую цену бумаг «Роснефти» на 10% до 9,9 долларов, сохранив рекомендацию «покупать» и место в списке наиболее предпочтительных объектов инвестирования.

В июле американский банк Morgan Stanley повысил целевую цену за глобальную депозитарную расписку «Роснефти» на 14% (в среднем по сектору — на 10%) с $9,2 до $10,5. При этом эксперты сохранили рекомендацию «покупать».

Эксперты Sber CIB также повысили прогнозную стоимость ценных бумаг «Роснефти» - на 23%, до 9,6 доллара за штуку. По мнению аналитиков, инвесторы недооценивают дивидендный потенциал компании.