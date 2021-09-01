Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
СМИ: лидер талибов* возглавит правительство Афганистана 19:46
ФБК* официально прекратил свое существование 19:45
Экс-тренер «Зенита» назвал главную задачу сборной России в матче с Хорватией 19:34
Эксперт: после решения ОПЕК+ баррель может достигнуть к концу года $85 19:31
СМИ сообщают о массовой драке в Москве возле ресторана «Тануки» 19:29
Лжеполицейский украл у россиянки более 2,5 млн рублей 19:28
В сети появилось объявление о продаже воды со свадьбы Моргенштерна 19:27
Новый гендиректор Amazon увеличит персонал компании на 55 тысяч человек 19:27
Скончался скрипач и педагог Игорь Ойстрах 19:24
Российские волейболистки проиграли итальянкам и вылетели с чемпионата Европы 19:16

J.P.Morgan повысил целевую цену на акции «Роснефти»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Zamir Usmanov/Global Look Press

Сегодня инвестиционный банк J.P.Morgan повысил целевую цену по акциям ПАО «НК «Роснефть» на 14% - до 10 долларов за ГДР с 8,8 долларов. Это следует из отчета банка.

Согласно прогнозу аналитиков, потенциал роста к текущим котировкам составляет 39%. «Роснефть» обладает самым высоким потенциалом роста ценных бумаг среди российских нефтегазовых компаний, - пишут аналитики, - благодаря проекту «Восток Ойл», который еще не до конца отражен в оценке компании рынком. «Роснефть» делает существенные шаги в направлении реализации проекта, заключив контракты с подрядчиками.
Продажа долей новым партнерам окончательно убедит рынок в необходимости включения стоимости проекта в оценку «Роснефти».

Проект «Восток Ойл» в настоящее время является одним из самых перспективных в мире, и привлекает инвесторов. Важным фактором этой привлекательности является то, что создана уникальная устойчивая экономическая модель проекта. «Роснефть» уже получила заключения ведущих международных экспертов, подтверждающие ресурсную базу, технологии разработки и экономику проекта.

Также «Восток Ойл» является проектом с низкими удельными затратами на добычу, с углеродным следом на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире. Его ресурсная база составляет свыше 6 млрд т премиальной малосернистой нефти, которая отличается низким содержанием серы в 0,01–0,04%.

Проект сыграл значительную роль в переоценке стоимости компании. Инвестбанк Goldman Sachs уже назвал его «магнитом для инвесторов». Там полагают, что «чистая приведенная стоимость проекта может достигнуть $75 млрд».

При благоприятной рыночной конъюнктуре и снижении рисков, стоимость проекта может превысить $100 млрд, считают аналитики Bank of America. При учете СПГ составляющей, общая оценка по проекту может возрасти до $115-120 млрд.

В июне Bank of America Merrill Lynch в рамках пересмотра целевых цен нефтегазового сектора также повысил целевую цену бумаг «Роснефти» на 10% до 9,9 долларов, сохранив рекомендацию «покупать» и место в списке наиболее предпочтительных объектов инвестирования.

В июле американский банк Morgan Stanley повысил целевую цену за глобальную депозитарную расписку «Роснефти» на 14% (в среднем по сектору — на 10%) с $9,2 до $10,5. При этом эксперты сохранили рекомендацию «покупать».

Эксперты Sber CIB также повысили прогнозную стоимость ценных бумаг «Роснефти» - на 23%, до 9,6 доллара за штуку. По мнению аналитиков, инвесторы недооценивают дивидендный потенциал компании.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Падение Кабула в этом году считалось маловероятным»: в Лондоне признали ошибку НАТО
Глава МИД Великобритании заявил, что страны НАТО не ожидали быстрого падения Кабула
Семилетняя или Северная. Школьник обсудил с Путиным войну со Швецией
Учительница и директор оценили поведение ученика после замечания Путину
«Афганистан стал последней каплей»: США сворачивают «экспорт демократии»
Как США отказываются от насильственной демократизации мира
МакSим отвела дочь в первый класс
Британцев предупредили о нашествии гигантских шершней-убийц
В Белоруссии признали экстремистским «Чай з малинавым варэннем»
Под Тюменью подросток впал в кому после избиения в психбольнице
Новости и материалы
СМИ: лидер талибов* возглавит правительство Афганистана
ФБК* официально прекратил свое существование
Экс-тренер «Зенита» назвал главную задачу сборной России в матче с Хорватией
Эксперт: после решения ОПЕК+ баррель может достигнуть к концу года $85
СМИ сообщают о массовой драке в Москве возле ресторана «Тануки»
Лжеполицейский украл у россиянки более 2,5 млн рублей
В сети появилось объявление о продаже воды со свадьбы Моргенштерна
Новый гендиректор Amazon увеличит персонал компании на 55 тысяч человек
Скончался скрипач и педагог Игорь Ойстрах
Российские волейболистки проиграли итальянкам и вылетели с чемпионата Европы
На Украине потребовали вступление в НАТО после запуска «Северного потока – 2»
В Росстате сообщили о резком снижении уровня безработицы
В Тайване заявили о растущей военной угрозе Китая
В Великобритании выявили 48 новых случаев мутации коронавируса «мю»
Суд отказался ужесточить меру пресечения главе «Альянса врачей» Васильевой
Сеть пустующих ресторанов, ответила на обвинения видеороликом с испуганным актером
Украина упустила победу над Казахстаном, в четвертый раз подряд сыграв вничью в отборе ЧМ
Татуировщицы вышли на протест против цензуры в Facebook в костюмах огромных сосков
Все новости
США и Британия позади: Россия вторая на Паралимпиаде
Россия обошла Великобританию в медальном зачете Паралимпиады
Конец ипотеке: как резкое снижение объема жилищных кредитов меняет рынок
ЦБ фиксирует значительное падение числа выданных ипотечных займов
Принцессы в замке: европейские монархи отсылают дочерей учиться в Уэльс
Как получают образование европейские принцессы
«Многих классов самолетов разведки и РЭБ у России просто нет»
Почему российский военный специализированный авиапарк уступает американскому
На службе Пентагона: новую часть Age of Empires связали с военным ведомством
Microsoft заподозрили в тестировании военного ИИ на геймерах
Папина ошибка
Папа Римский приписал «мудрые слова» Путина Меркель
Праздник на букву «Ы»: как отметили День знаний в России
«Дедушкин багги не годится»: NASA ищет способ 10 лет кататься по Луне
NASA попросило частников придумать самый современный лунный автомобиль
«Это не от большого ума, если честно»
Лавров отреагировал на слова Зеленского о «грязном российском газе»
Не торопитесь с покупкой. Названы функции, которых не будет в iPhone 13
Новая линейка смартфонов от Apple не получит ряд долгожданных нововведений
Прорыв в лечении: как затормозить хорею Гентингтона
Найден способ остановить неизлечимую болезнь Гентингтона
Кража канцтоваров, танцы живота и школьники на лодках
Чем запомнилось 1 сентября в российских школах
Спасителя Байдена бросили в Афганистане
В Белом доме пообещали вывезти из Кабула афганца-переводчика, работавшего на Армию США
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях