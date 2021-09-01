Сколько стоят самые доступные квартиры-студии рядом с топовыми вузами Москвы

Порядка 5% покупателей квартир в новостройках Москвы — молодые люди до 25 лет. Обычно их родители приобретают им квартиры рядом с вузом, в который они поступают или будут посещать. Как выяснили аналитики агентства «Метриум», самые доступные варианты квартир и апартаментов рядом с пятью топовыми вузами столицы располагаются недалеко от МФТИ, а самые дорогие — у корпусов Высшей школы экономики.

Аналитики «Метриум» проанализировали предложение в новостройках, располагающихся неподалеку от МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ, НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ и НИУ МГТУ им. Баумана (топ-5 вузов Москвы согласно рейтингу «РАЭКС-Аналитика»). Самое доступное жилье обнаружилось рядом с Московским физико-техническим институтом (МФТИ), что объясняется его расположением в городе Долгопрудный Московской области недалеко от МКАД. В северных районах столицы рядом с МКАД и недалеко от Физтеха новостроек немного, но все они относятся к комфорт-классу. Самый недорогой вариант (за МКАД) начинается в среднем за 168 тыс. рублей за кв. м, а самое доступное помещение — за 7,4 млн рублей (за 44 кв. м).

Далее по ценовой доступности следует жилье рядом с Национальным исследовательским ядерным университетом МИФИ в районе Москворечье-Сабурово (ЮАО). Здесь можно приобрести студию площадью 25 кв. м за 6,3 млн рублей, а в среднем недвижимость в нем обойдется в 194 тыс. рублей за кв. м.

На третьем месте — жилье рядом с корпусами МГУ им. М.В. Ломоносова, расположенными на Воробьевых горах. Это престижные локации московского рынка недвижимости, поэтому недорогое жилье здесь будет найти сложно, хотя проектов застройки и готовых новостроек здесь немало. Из 18 комплексов квартир и апартаментов к комфорт-классу относятся только три, к бизнес-классу – восемь, к премиум-классу – семь, отмечают в «Метриуме». Самый доступный вариант здесь – со средней ценой в 262 тыс. руб. за кв.м, а самое доступное предложение – студия площадью 20,3 кв.м за 7,04 млн рублей. В самых дорогих новостройках рядом с МГУ цены на студии, апартаменты и однушки могут рассчитываться из 1 млн 254 руб. за кв.м.

Четвертое место по доступности студенческих квартир в новостройках занимает МГТУ им. Н.Э. Баумана (находится в центре Москвы недалеко от станции «Бауманская» в Басманном районе). Средний квадрат в самом доступном жилье обойдется в 273 тыс. рублей. Минимальная стоимость квартиры – студия площадью 26,6 кв.м. за 9 млн рублей. За более дорогие варианты жилья потребуется выложить до 629 тыс. рублей. за кв. м.

Наконец, самое дорогое жилье в новостройках находится рядом с корпусами НИУ ВШЭ. Здания «Вышки» разбросаны по разным районам Москвы, но можно выделить несколько крупных кампусов, где сосредоточена основная учебная и исследовательская деятельность. Они находятся в основном в историческом центре, поэтому найти недорогое новое жилье поблизости почти невозможно, а все представленные проекты относятся к премиум-, бизнес-классу или элитному жилью. В Басманном районе в новом комплексе средний квадрат стоит 303 тыс. рублей – самый низкий уровень среди всех новостроек района, но выбор квартир небольшой – самая доступная стоит 38 млн рублей (107 кв.м). В целом самое доступное жилье имеет стоимость квадратного метра в рамках 314-361 тыс. руб. Есть и апартаменты, самый доступный из которых студия площадью 27 кв.м за 9,4 млн рублей. Цены за квадратный метр в других жилых комплексах рядом с кампусами Вышки могут доходить до 1 млн 782 тыс. руб. за кв. м.