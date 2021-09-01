СберБанк раскрыл, насколько выросла средняя сумма накоплений по страхованию жизни

В первом полугодии число клиентов СберБанка, купивших полисы накопительного страхования жизни, выросло почти на 60% до 74,3 тыс. человек, а средняя сумма накоплений составила до 1,3 млн рублей, сообщили в банке.

При этом каждый пятый накопитель — моложе 45 лет. Как правило, при помощи НСЖ люди формируют накопления в течение 6–10 лет, каждый пятый делает выбор в пользу более долгосрочных стратегий — от 16 лет, следует из статистики СберБанка.

Активнее остальных договоры НСЖ оформляли жители Московского региона (32% от общего количества договоров), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (5,4%), Самарской области (2,5%) и Пермского края (2,4%).

«По факту накопительное страхование — это своего рода аналог банковского вклада, но если со страхуемым что-то произойдет, то остаток планировавшейся к накоплению суммы доплатит страховая компания. Если все пройдет без происшествий, то страховая может также выплатить и проценты в зависимости от условий договора», — поясняет суть финансового инструмента руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Накопительное страхование заключается на длительный срок или пожизненно, защищает от риска и одновременно с этим позволяет делать накопления, гарантирует доходность по договору, вся накопленная часть (потому что часть уплаченных средств идет в счет страхования жизни и аккумуляции последующей вероятной выплаты при наступлении страхового случая, а вторая часть является накопительной и аккумулируется на индивидуальном счете) подлежит возврату по окончании договора, отмечает юрист гражданско-правового департамента фирмы «Клифф» Дмитрий Куликов.

При заключении договора необходимо понимать цель страхования, чтобы выбрать верный вид страхования жизни и здоровья среди десятков полисов, которые предлагают различные страховые и финансовые организации.

Накопительное страхование в ближайшее время может оказаться менее актуальным ввиду запрета ЦБ на реализацию сложных финансовых продуктов, говорит Коган. Однако несмотря на попытки Банка России ужесточить регулирования страхования жизни, регулятор неоднократно давал понять, что не собирается уничтожать площадку, на которую может перетечь часть из 32 трлн руб. средств физлиц, находящихся на счетах банков.