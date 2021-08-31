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Эксперт скептически оценил проект по заселению Дальнего Востока

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Виктор Хабаров/РИА «Новости»

Планы Минвостокразвития по созданию новых городов и удвоению населения на Дальнем Востоке «нереализуемы», хотя сама идея стратегически оправдана, заявил «Газете.Ru» эксперт-политолог Павел Салин. Ранее глава ведомства Алексей Чекунков в интервью РБК заявил, что за 8 трлн рублей можно увеличить население Дальнего Востока в два раза за 15 лет.

«Потребуется построить более 60 млн кв. м жилой недвижимости и создать новую среду для жизни», — сказал глава Минвостокразвития. Чекунков добавил, что проект окупился бы на горизонте одного поколения, то есть примерно через 25 лет вложенные деньги вернулись бы инвестору.

Как считают эксперты, стратегически идея привлечения населения на Дальний Восток оправданна, так как центр мировой политики и экономики переходит из транс-атлантического региона в транс-тихоокеанский.

«Последние 400 лет были эпохой Запада, а сейчас наступает эпоха Востока. России нужно интегрироваться в азиатские процессы, тем более что у нас есть прямые границы с регионом. Большая проблема в том, что мировые тенденции лежат с Запада на Восток, а у нас внутри России идут обратные процессы, население перетекает с Дальнего Востока на запад», — считает Павел Салин.

По его мнению, чиновники всегда сначала требуют денег, а когда приходит пора отчитываться о результатах, то они «дутые», но сделать уже ничего нельзя. Поэтому, несмотря на позитивную оценку инициативы, ее реализация вряд ли возможна, считает он.

Салин подчеркнул, что это понимает и глава Минвостокразвития, который говорил о том, что сейчас в правительстве нет «заселенческой» концепции и такой проект довольно сложно обсуждать при нынешних бюджетных ограничениях.

Ранее о планах по строительству новых городов в Сибири рассказывал министр обороны РФ Сергей Шойгу. По данным источников некоторых СМИ, такие проекты могут начать реализовываться уже в следующем году.

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