Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Эксперт объяснил, от чего зависит курс биткоина 11:38
На прикуривших от Вечного огня подростков завели уголовное дело 11:36
Более 40% силовиков, осужденных за пытки, получили условный срок 11:32
Правительство России зарегистрировало официальный Telegram-канал 11:31
Марк Цукерберг замечен на Гавайях с незнакомкой 11:24
«Вест Хэм» официально объявил о подписании лучшего бомбардира ЦСКА 11:24
Ученые выяснили, что ДНК может восстанавливаться в космосе 11:20
МИД Швеции заявил, что Россия бросает вызов интересам и ценностям Евросоюза 11:18
Клубы РПЛ не поддержат реформы и предложат РФС отправить их на доработку 11:16
Путин подписал указ о единовременной выплате военнослужащим, озвученной... 11:09

Чистая прибыль Совкомбанка за первое полугодие 2021 года по МСФО выросла в 2,7 раза до 26 млрд руб.

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Устойчивая прибыль банка за шесть месяцев 2021 года увеличилась на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 24 млрд руб. Вклад банка Восточный, приобретенного во II квартале 2021 г., в прибыль Группы Совкомбанка составил 1.4 млрд руб.

Капитал банка за первое полугодие 2021 года вырос на 10% и достиг 207 млрд руб.

За прошедшие 6 мес. все ключевые розничные бизнес-линии показали уверенный органический рост активов и прибыли. Ипотечный нетто-портфель банка вырос на 29% до 102 млрд руб., нетто-портфель автокредитов вырос на 13% до 118 млрд руб., нетто-портфель карты рассрочки «Халва» вырос на 21% до 66 млрд руб.

Процентные доходы розничного бизнеса выросли по сравнению с 1 полугодием 2020 года на 46% и составили 42 млрд руб. Комиссионные доходы розницы выросли на 14% и составили 11 млрд руб.

«Все основные розничные бизнес линии в первом полугодии показали уверенный рост активов и доходов: на 30% вырос ипотечный портфель, а по совокупным выдачам автокредитов в первом полугодии Банк вошел в тройку крупнейших автокредитных банков страны. Проведенный летом этого года ребрендинг карты «Халва», и ее активная реклама в медиа позволят нарастить темпы роста выдач карт рассрочки во втором полугодии», — сказал совладелец и первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский.

Корпоративное кредитование вновь стало одним из драйверов роста прибыли и активов Банка. Нетто-портфель кредитов крупным компаниям («голубым фишкам») и государственным заемщикам вырос за полгода на 59% до 422 млрд руб., а объем нетто-кредитов субъектам МСП вырос на 34% до 111 млрд руб. Процентные доходы корпоративного бизнеса выросли на 25% до 17 млрд руб.

Чистая прибыль компании Совкомбанк лизинг (входит в Группу Совкомбанка) по МСФО в первом полугодии 2021 года составила 432 млн рублей, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам 1 полугодия 2021 года страховая компания Совкомбанк Страхование получила чистую прибыль (по ОСБУ) в размере 567 млн рублей, что на 552 млн больше, чем годом ранее. Активы Совкомбанк Страхование выросли на 59% и составили 12 млрд рублей. Подписанная премия составила 6 млрд рублей, что в 2,8 раз превышает аналогичный показатель за 6 месяцев прошлого года.

Страховая компания «Совкомбанк Жизнь» получила чистую прибыль в размере 509 млн руб., активы компании выросли до 24 млрд руб., страховая премия составила 3 млрд руб.

ПАО «Совкомбанк» — универсальный банк, входящий в топ-10 крупнейших банков страны (активы: 1,9 трлн руб. по МСФО). В банке работает 24,5 тысяч сотрудников в 2 942 офисах, расположенных в 1 037 населенных пунктах в 77 субъектах Российской Федерации. Банк обслуживает 11,9 миллионов клиентов: 11,1 миллионов заемщиков, 0,6 миллиона вкладчиков и 0,2 миллиона юридических лиц.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Окончание 20-летней миссии. Войска США покинули Афганистан
Пентагон заявил о завершении вывода американских войск из Афганистана
Артем войдет во Владивосток: как будут застраивать Дальний Восток
На Дальнем Востоке могут создать первый город-миллионник
«Хорошо, что успел предупредить маму»: звезды комментируют видео о своей смерти
Кто и зачем хоронит артистов в интернете, создавая фейковые новости
В США генералы и адмиралы призвали главу Пентагона уйти в отставку
Путин подписал указ о единовременной выплате военнослужащим, озвученной на съезде ЕР
Украинский легкоатлет Цветов объяснил отказ от фото с россиянами на Паралимпиаде
«Ъ»: Путин уволил пять генералов МВД
Новости и материалы
Эксперт объяснил, от чего зависит курс биткоина
На прикуривших от Вечного огня подростков завели уголовное дело
Более 40% силовиков, осужденных за пытки, получили условный срок
Правительство России зарегистрировало официальный Telegram-канал
Марк Цукерберг замечен на Гавайях с незнакомкой
«Вест Хэм» официально объявил о подписании лучшего бомбардира ЦСКА
Ученые выяснили, что ДНК может восстанавливаться в космосе
МИД Швеции заявил, что Россия бросает вызов интересам и ценностям Евросоюза
Клубы РПЛ не поддержат реформы и предложат РФС отправить их на доработку
Медведев вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов мира
Новый альбом Канье Уэста побил рекорды Apple Music и Spotify
Полиция начала проверку после сообщений о минировании всех ресторанов «Тануки» в Москве
Наоми Кэмпбелл заявила, что пожертвовала личной жизнью ради карьеры
Аналитики рассказали, где в Москве впервые за год подешевело жилье
Девушка-боец UFC из Узбекистана попалась на допинге
«Яндекс» выкупит доли Uber в ряде проектов
Google высмеяла культового дизайнера Apple
Неизвестные повредили 400 самокатов в Москве
Все новости
«Отрабатывали версию диверсии»: как погиб пароход «Адмирал Нахимов»
35 лет назад произошло крушение «Адмирала Нахимова»
Дебют Карпина. За счет чего Россия может обыграть Хорватию
Россия сыграет с Хорватией в отборе к чемпионату мира по футболу
Бьют мировые рекорды: Россия начала день с золотых медалей. LIVE
Владимир Свиридов выиграл золото в толкании ядра среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Завезли из-за границы: в Китае выдвинули новую версию происхождения COVID-19
Китайские эксперты призвали ВОЗ проверить еще одну версию происхождения коронавируса
Не ссорьтесь с соседями: как в России подают в суд за склоки
До 10 тыс. рублей моральной компенсации можно получить за банальное оскорбление
«Слишком сложная игра»: в Эстонии не смогли выбрать президента
Эксперты оценили шансы действующего президента Эстонии остаться у власти
В годовщину «Катрины»: на юг США обрушился мощный ураган
Правительство отрегулирует: что будет с ценами на сахар
Эксперты оценили меры по стабилизации цен на сахар
«Бахнула Johnson & Johnson»: Собчак привилась американской вакциной после «Спутника»
Вирусолог оценил безопасность совместного использования «Спутника» и вакцины из США
В Подмосковье строят поселок для верующих: почему его проверяет СК
Основательница экопоселения «Аминовка» пожаловалась на угрозы
Сложно ли самозанятому взять кредит
С какими проблемами сталкиваются особые категории заемщиков
«Слишком жаркое лето»: эксперты — о причинах роста агрессии в среде мигрантов
Участников массовой драки в Некрасовке оштрафовали
Без автосервисов и «ракушек»: кого не коснется гаражная амнистия
Не все автовладельцы смогут легализовать свои гаражи
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях