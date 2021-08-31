Чистая прибыль Совкомбанка за первое полугодие 2021 года по МСФО выросла в 2,7 раза до 26 млрд руб.

Устойчивая прибыль банка за шесть месяцев 2021 года увеличилась на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 24 млрд руб. Вклад банка Восточный, приобретенного во II квартале 2021 г., в прибыль Группы Совкомбанка составил 1.4 млрд руб.

Капитал банка за первое полугодие 2021 года вырос на 10% и достиг 207 млрд руб.

За прошедшие 6 мес. все ключевые розничные бизнес-линии показали уверенный органический рост активов и прибыли. Ипотечный нетто-портфель банка вырос на 29% до 102 млрд руб., нетто-портфель автокредитов вырос на 13% до 118 млрд руб., нетто-портфель карты рассрочки «Халва» вырос на 21% до 66 млрд руб.

Процентные доходы розничного бизнеса выросли по сравнению с 1 полугодием 2020 года на 46% и составили 42 млрд руб. Комиссионные доходы розницы выросли на 14% и составили 11 млрд руб.

«Все основные розничные бизнес линии в первом полугодии показали уверенный рост активов и доходов: на 30% вырос ипотечный портфель, а по совокупным выдачам автокредитов в первом полугодии Банк вошел в тройку крупнейших автокредитных банков страны. Проведенный летом этого года ребрендинг карты «Халва», и ее активная реклама в медиа позволят нарастить темпы роста выдач карт рассрочки во втором полугодии», — сказал совладелец и первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский.

Корпоративное кредитование вновь стало одним из драйверов роста прибыли и активов Банка. Нетто-портфель кредитов крупным компаниям («голубым фишкам») и государственным заемщикам вырос за полгода на 59% до 422 млрд руб., а объем нетто-кредитов субъектам МСП вырос на 34% до 111 млрд руб. Процентные доходы корпоративного бизнеса выросли на 25% до 17 млрд руб.

Чистая прибыль компании Совкомбанк лизинг (входит в Группу Совкомбанка) по МСФО в первом полугодии 2021 года составила 432 млн рублей, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам 1 полугодия 2021 года страховая компания Совкомбанк Страхование получила чистую прибыль (по ОСБУ) в размере 567 млн рублей, что на 552 млн больше, чем годом ранее. Активы Совкомбанк Страхование выросли на 59% и составили 12 млрд рублей. Подписанная премия составила 6 млрд рублей, что в 2,8 раз превышает аналогичный показатель за 6 месяцев прошлого года.

Страховая компания «Совкомбанк Жизнь» получила чистую прибыль в размере 509 млн руб., активы компании выросли до 24 млрд руб., страховая премия составила 3 млрд руб.

ПАО «Совкомбанк» — универсальный банк, входящий в топ-10 крупнейших банков страны (активы: 1,9 трлн руб. по МСФО). В банке работает 24,5 тысяч сотрудников в 2 942 офисах, расположенных в 1 037 населенных пунктах в 77 субъектах Российской Федерации. Банк обслуживает 11,9 миллионов клиентов: 11,1 миллионов заемщиков, 0,6 миллиона вкладчиков и 0,2 миллиона юридических лиц.