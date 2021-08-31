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Названы способы снизить платеж по ипотеке

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко перечислила несколько способов, как снизить платеж по ипотеке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, на этапе выбора кредитования лучше самому изучить все льготные ипотечные программы, а не доверять выбор банковскому специалисту. Лучше выбрать банк, с которым уже «сложились отношения», например выдается зарплата и имеются вклады. Это может помочь получить индивидуальные условия кредитования с пониженной ставкой.

Более низкий процент также можно получить при оформлении страховки, однако банки нередко предлагают эту услугу дороже, чем сама страховая компания.

«В банке можно запросить перечень одобренных страховых компаний и самостоятельно выбрать оптимальный вариант. Банк не вправе настаивать только на своем «страховом» предложении», — объяснила Дайнеко.

Еще один способ снизить платеж по ипотеке — брать ее на максимально возможный срок. Это увеличит общую переплату, но уменьшит ежемесячный платеж и снизит финансовые риски для заемщика.

Тем, кто уже выплачивает кредит, специалист напомнила о возможности ежегодно возмещать НДФЛ. Закон позволяет вернуть до 390 тысяч рублей на приобретенное жилье и на yплaчeнные по ипотеке проценты. Также можно рефинансировать кредитное обязательство.

В трудной жизненной ситуации у банка можно потребовать «ипотечные каникулы», которые предоставляются один раз не более чем на полгода. Для их получения сумма ипотеки не должна превышать 15 млн рублей, а ипотечное жилье должно быть единственным.

Ранее россияне назвали причины для оформления ипотеки.

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