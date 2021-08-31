Названы регионы-лидеры по уровню зарплат

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) занял первое место в рейтинге по уровню заработной платы в России. Об этом следует из данных интегрального рейтинга, подготовленного Фондом развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Росстата, пишут «Известия».

На втором месте оказалась Магаданская область, а на третьем — Ненецкий автономный округ (НАО). В десятку также попали Сахалинская область, Чукотка, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Москва, Якутия, Камчатский край и Мурманская область.

Все указанные регионы стали лидерами рейтинга по отношению прожиточного минимума к средней зарплате.

В ФоРГО уточнили, что данный параметр можно условно назвать индексом социального благополучия.

В конце рейтинга находятся Калужская и Томская (делят 21-е место), Свердловская, Амурская области, Республика Карелия, Вологодская, Архангельская области, Приморский край, Челябинская область, Пермский край и Хакасия.

Авторы исследования отмечают, что в целом в России заметен рост социального благополучия, незначительные ухудшения отмечены только в некоторых регионах, включая Москву и Санкт-Петербург.

Ранее россияне назвали зарплату, необходимую для финансовой независимости.