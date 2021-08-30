Стал известен размер скидок на жилье после обновления льготной ипотеки

В попытках компенсировать рост цен и снижение доступности льготной ипотеки девелоперы вдвое увеличили дисконты на новое жилье в Московском регионе, выяснил аналитический центр ЦИАН (исследование есть у «Газеты.Ru»).

В «старой» Москве процент единовременного дисконта (прямое снижение цены в прайсе) вырос почти в три раза, в Новой Москве — в четыре раза.

За два месяца, с 15 июня по 15 августа, средний дисконт составил по региону 5,21% или 537 тыс. рублей, подсчитали в ЦИАН. В «старой» Москве дисконт составил 4,1% или 749 тыс. В Новой Москве — 7% или 607 тыс. В Московской области — 5,3% или 392 тыс. В подмосковных проектах дисконты активно предоставлялись и на «финишной прямой» льготной ипотеки, тогда как в столице увеличивать скидки стали только после обновления программы, условия по которой поменялись с 1 июля.

Как отмечают аналитики, рассчитывать на массовое предоставление скидок и акций покупателям не приходится. Пока что рынок стабилен, и, несмотря на снижение спроса более чем на 20%, девелоперы предоставляют небольшие дисконты, хоть и выше, чем в период действия льготной ипотеки.

Июль оказался переходным периодом, который должен был показать, насколько просядет спрос после обновления программы субсидирования, отмечает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

«В итоге мы наблюдали двукратное увеличения дисконтов и одновременно замедление индексации цен. Однако массовой «распродажи» не произошло. Те, кто рассчитывал на падение цен с 1 июля, их ожидания пока не оправдались. Снижение стоимости, которое мы наблюдаем по отдельным проектам, не может компенсировать рост ставок по ипотеке на новых условиях», — говорит Попов.

Ранее аналитики по недвижимости отмечали, что обновленная программа льготной ипотеки привела к снижению спроса на новостройки в столичном регионе на 20-30%. По новым условиям предельная ставка по льготной ипотеке с 1 июля повысилась с 6,5% до 7% годовых, а максимальная сумма кредита снизилась во всех регионах до 3 млн руб. Эксперты считают, что это сделало фактически недоступной льготную ипотеку в Москве и МО, а также Санкт-Петербурге.