Минэкономразвития предложило перенести реформу по утилизации отходов на два года

Минэкономразвития предложило перенести реформу расширенной ответственности производителя (РОП) по утилизации отходов на два года — с 2022-го на 2024-й. Об этом сообщает РБК.

Свои замечания ведомство представило к поправкам в закон «Об отходах производства и потребления» и ст. 8 закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», которые подготовило Минприроды для реализации реформы РОП.

В Минэкономразвития считают, что реализовать реформу до 1 января 2022 года не представляется возможным, в связи с тем необходимо предусмотреть поэтапный переходный период для вступления РОП в силу с учетом пересмотра значительной части его положений и «объективной оценки фактора исполнимости».

В пресс-службе министерства заявили, что представленные в заключении замечания будут отработаны при участии Минприроды, «Российского экологического оператора» (куратор мусорной реформы) и других заинтересованных сторон.

Ранее стало известно, что экологи обратились к министерствам с критикой предложений по замене пластиковой упаковки.