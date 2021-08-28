Самый крупный в мире контейнеровоз Ever Ace прошел Суэцкий канал

Крупнейший в мире контейнеровоз Ever Ace длиной в 400 метров впервые прошло через Суэцкий канал, следует из данных портала Marine Traffic

Судно под флагом Панамы сошло с верфи в текущем году. Оно движется из Китая в Нидерланды.

Ever Ace, заказанный в 2019 году и доставленный 29 июля в Evergreen Marine компанией Samsung Heavy Industries, имеет общую вместимость 23 992 контейнеров (TEU). Длина судна — 400 метров, ширина — 61,5 метров.

В марте севшее на мель гигантское судно — 400-метровый контейнеровоз Ever Given компании Evergreen Marine — заблокировало Суэцкий канал. Судно стояло на мели почти неделю, убытки мировой торговли в связи с «пробкой» оценивались в миллиарды долларов.

Это — вторая подобная авария в истории канала: в 2004 году нефтяной танкер Tropic Brilliance более скромным весом в 89 тыс. тонн три дня сидел на мели, пока из резервуаров не откачали около 25 тыс. тонн нефти.