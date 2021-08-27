В ПФР разъяснили особенности выплат 10 тысяч рублей пенсионерам

Выплаты в размере 10 тыс. руб. получат не все россияне, а только те, кто уже является пенсионером или выйдет на пенсию до 31 августа 2021 года. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на Пенсионный фонд России по Белгородской области.

Таким образом, гражданам, которые выйдут на пенсию в сентябре или октябре, деньги уже не перечислят.

Уточняется, что выплаты российским пенсионерам начнут перечислять с 30 августа по 5 сентября. В первую очередь деньги получат граждане, которым пенсия приходит на банковские карты. С 3 сентября выплаты смогут получить россияне, получающие пенсию через «Почту России».

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате для пенсионеров. Согласно указу, выплата в размере 10 тыс. руб. должна быть произведена в сентябре текущего года. Если человек не получит деньги в первом месяце осени, то он сможет обратиться за ними позднее. Новые единовременные выплаты коснутся около 43 млн пенсионеров.