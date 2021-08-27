В Федерации профсоюзов прокомментировали идею отказаться от МРОТ

Замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков оценил предложение депутата Госдумы Николая Арефьева об отказе от МРОТ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что этот парламентарий не занимался трудовой тематикой, проблемами трудовых отношений и расчета заработных плат, но при этом выдвигает подобные инициативы.

По мнению Шершукова, инициативы в сфере трудового права должны предлагать «те, кто в этом разбирается».

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с «Газетой.Ru» предупредил о риске низких зарплат в случае отмены МРОТ.

Ранее Арефьев призвал отказаться от МРОТ. Он заявил, что «такого нет нигде». По мнению депутата, зарплата при любых обстоятельствах должна быть на уровне или выше прожиточного минимума. При этом он отметил, что штрафы и налоги привязаны к величине МРОТ, и это «больше вредит, чем придает пользы». В Совфеде это предложение назвали пиаром.