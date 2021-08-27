Эксперт рассказал, что даст россиянам повышение налогового вычета по ИИС

Предложение увеличить сумму, с которой формируется налоговый вычет по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС) первого типа, с 400 тыс. до 1 млн руб., позволит россиянам, интересующимся альтернативными источниками дохода, хорошо заработать, сообщил «Газете.Ru» директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

На фоне того, что у людей, имеющих накопления, доходность стала снижаться, появился интерес к фондовому рынку. В целом на нем основными игроками являются банки, потому что специалисты понимают, что они делают. А вот у обычных людей шансов заработать меньше.

«В условиях, когда экономика не растет, а реальные доходы сокращаются, вероятность того, что они [неподготовленные инвесторы] проиграют, оказывается выше, чем вероятность того, что они выиграют», — заметил Солодков.

ИИС — это некий альтернативный вариант. Однако сами деньги меняют свою ценность, и с этой точки зрения идея повысить планку по налоговому вычету имеет массу положительного, подчеркнул эксперт.

«Что такое 400 тысяч образца 2010 года и 400 тысяч образца 2021 года? Это разные 400 тысяч. С этой точки зрения, что деньги «подусохли» в реальном выражении, повышение планки по налоговому вычету до 1 млн имеет смысл», — считает Солодков.

На вопрос о том, выдержит ли это российская экономика, эксперт заметил, что значительная часть бюджета связана с оборонкой и, возможно, часть этих расходов можно бы было перенаправить на новые цели.

Ранее Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) предложила ЦБ увеличить сумму, с которой формируется налоговый вычет по ИИС первого типа, если счет не закрыт в течение трех лет. По ИИС сейчас можно возвращать 13% от суммы, внесенной на него в течение прошлого года. Максимум — 52 тыс. руб. ежегодно. Если планку повысят, инвесторы смогут получить в 2,5 раза больше — 130 тыс. руб.