Эксперт рассказал, как правильно заработать на криптовалюте

Цифровые активы действительно могут быть средством для хранения капитала, но здесь важно тщательно подходить к инвестированию и учитывать возможные риски. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Капитализация криптовалютного рынка превысила $2 трлн. При этом более 42% этого показателя сейчас приходится на биткоин. Хомский отметил, что по своей оценке он мог бы занять шестую строчку в рейтинге обращаемых на Уолл-стрит акций. Покупателей привлекает ограниченная эмиссия (21 млн монет), а также то, что объем биткоинов, которые поступают на рынок, уменьшается вдвое с каждым новым блоком в результате так называемого халвинга (каждые четыре года).

«Иными словами, его предложение, конечно, и со временем уменьшается, в то время как спрос на фоне дальнейшего роста аудитории криптоинвесторов, которая повторяет траекторию интернет-пользователей с момента появления всемирной паутины, растет», — пояснил эксперт.

Однако он подчеркнул, что цифровые валюты подтверждены волатильности, и это нужно учитывать в первую очередь. Но, как правило, инвесторы к этому готовы, поскольку курс после снижений может бить рекорды.

По мнению Хомского, если биткоин можно воспринимать как некое средство хранения капитала, то другие криптовалюты в будущем возьмут на себя роль обслуживания формирующейся блокчейн-экономики. Некоторые из них займут определенные ниши, другие станут ее фундаментом, например, Ethereum. Однако «большинство может кануть в лету», предупредил эксперт.

«Это представляет собой серьезный риск для инвесторов, которые могут cделать неверный выбор из отслеживаемых на данный момент популярными сервисами 11 391 криптовалют. Нужно учитывать и возможность потенциального предъявления регуляторами претензий к проектам с невысокой степенью децентрализации, что может отразиться делистингом этих криптовалют и потерей их ценности в глазах рынка», — предупредил Аарон Хомский.

Он добавил, что есть и риски технического характера. Например, пока регуляторы не дали «зеленый свет», инвесторы вынуждены хранить и покупать цифровые активы на существующих централизованных криптовалютных площадках, которые подвержены хакерским атакам, претензиям со стороны регуляторов, либо мошенничеству со стороны их основателей, а на не заслуживающих доверия биржах могут возникнуть сбои.

Эксперт рассказал, что для тех, кто не хотел бы работать в не до конца отрегулированной среде, есть возможность использования торгуемых на Чикагской товарной бирже фьючерсов на биткоин и Ethereum.

«В недавнем прошлом эта площадка ввела микроконтракты, сделав доступными эти инструменты для рядовых инвесторов. Еще одно решение – это инвестиционные трасты на базе различных криптовалют от Grayscale Investments. Есть альтернатива ETF в США и на европейских площадках в виде ETP. Во всех этих случаях инвесторы могут приобрести производные на криптовалюты в рамках существующей инфраструктуры и довериться привычным для них биржам, депозитариям и брокерам», — рекомендовал Хомский.

Ранее Forbes сообщил со ссылкой на отчет аналитиков одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs (США), что криптовалютный рынок по своему объему уже догоняет классический финансовый. Самой популярной валютой при этом остается биткоин.