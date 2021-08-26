Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Грызлов: срыв заседания по Донбассу делегацией Украины – клоунада 19:59
Певец Прохор Шаляпин тайно женился на миллионерше 19:57
Рогозин раскрыл детали о будущем Российской национальной орбитальной станции 19:49
ФАС оштрафовала Booking.сom на 1,3 млрд рублей 19:44
Минздрав России зарегистрировал пятую вакцину против коронавируса 19:44
Фанаты «Спартака» вывесили два баннера с критикой игроков команды... 19:38
На картину Вермеера вернут пропавшего персонажа 19:33
Минздрав Афганистана: более 40 человек погибли и свыше 100 пострадали при взрывах... 19:32
Власти сообщают о 30 пострадавших после взрыва в воинской части Казахстана 19:31
Огромный питон проглотил корову целиком и лопнул 19:25

Private Banking ВТБ стал лучшим в России второй год подряд

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

ВТБ стал лучшим в рейтинге российских банков для состоятельных россиян второй год подряд, свидетельствует рейтинг Forbes «Лучшие российские банки для миллионеров». Авторы исследования высоко оценили уровень продуктов и сервисов банка, а также ключевые бизнес-результаты ВТБ в сегменте Private Banking.

Рейтинг был составлен на основе показателей бизнеса за 2020 год. За этот год увеличилось число VIP-клиентовPrivate Banking ВТБ на 3 тысячи человек (до 26,2 тысяч). Также вырос и объем активов под управлением, он увеличился на 26% и достиг 2,94 трлн рублей. Наибольшую динамику показал портфель инвестиционно-страховых продуктов, который увеличился на 65% и составил 1,43 трлн рублей.

Вывод на рынок эффективных инвестиционных решений, индивидуально разработанных стратегий преемственности капитала, развитие дистанционных сервисов, а также персонифицированных предложений для VIP-клиентов поспособствовал стабильному росту показателей Private BankingВТБ.

«Для нас признание авторитетного издания и первое место в рейтинге Forbes, еще и с таким существенным отрывом от конкурентов, очень важно и значимо. Но главное, что за каждым рейтингом и за любыми цифрами стоят люди - наши клиенты, которые доверяют нам не только управление своими капиталами, но и заботу о своих семьях. Мы рады, что Private Banking ВТБ в очередной раз стал лидером как в части профессиональной экспертизы, так и по уровню сервиса и внимательного отношения к клиентам», – отметил Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ.

ВТБ Private Banking активно занимается повышением финансовой грамотности и вовлеченности VIP-клиентов в образовательные проекты по управлению активами и инвестированию средств. Банк внедрил систему обучения по инвестициям в формате образовательных онлайн-семинаров, организовал онлайн-конференции по инвестиционным стратегиям с участием экспертов ВТБ Капитал и приглашенных спикеров.

Во время пандемии ВТБ сфокусировался на развитии дистанционных каналов обслуживания: появился сервис «важный звонок», позволяющий клиентам Private Banking круглосуточно совершать операции по звонку вне зависимости от местонахождения.

Private Banking ВТБ постоянно расширяет партнерскую сеть Family Office (более 300 компаний-партнеров, предоставляющих эксклюзивные условия для VIP-клиентов). Совместно с экономическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова была запущена обучающая программа для наследников по вовлечению в управление семейным капиталом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
ФАС оштрафовала Booking.сom на 1,3 млрд рублей
В Кабуле прогремели взрывы. Погибли американцы
СМИ: при терактах рядом с аэропортом Кабула пострадали более 100 человек
«Хранил тело в холодильнике несколько дней»
Подозреваемый в убийстве школьницы из Тюмени рассказал подробности преступления
Власти сообщают о 30 пострадавших после взрыва в воинской части Казахстана
Рогозин раскрыл детали о будущем Российской национальной орбитальной станции
СК проанализирует все нераскрытые тяжкие преступления по России
В Москве ужесточат наказание для шумных водителей
Новости и материалы
Грызлов: срыв заседания по Донбассу делегацией Украины – клоунада
Певец Прохор Шаляпин тайно женился на миллионерше
Минздрав России зарегистрировал пятую вакцину против коронавируса
Фанаты «Спартака» вывесили два баннера с критикой игроков команды на матче с «Сочи»
На картину Вермеера вернут пропавшего персонажа
Минздрав Афганистана: более 40 человек погибли и свыше 100 пострадали при взрывах в Кабуле
Огромный питон проглотил корову целиком и лопнул
Футболист «Манчестер Сити» обвиняется в изнасиловании
Распалась группа «Отпетые мошенники»
Видео с загадочным зеленым свечением озадачило пользователей соцсетей
Ученые: самки колибри становятся трансвеститами для защиты от домогательств
Жулин — об отсутствии украинских фигуристов на турнире в России: им только хуже будет
Рост смертности из-за COVID-19 в России может быть вызван штаммом «дельта»
Вайкуле и Газманов дебютируют в шоу «Голос»
Вещи Gucci стали самыми продаваемыми на платформе подержанной одежды
В воинской части Казахстана из-за взрыва эвакуируют жителей близлежащих домов
Ямало-Ненецкий избирком объяснил, как писать сложные арабские числа
Подруга актрисы Васильевой рассказала подробности ее пострига в монахини
Все новости
«Фабрика уничтожения людей»: что ждет брошенных Западом афганцев
США и НАТО не успевают эвакуировать всех своих соратников из Афганистана
Столицу защитят без ядерного зонтика
Модернизация РЛС «Дон-2Н» позволит Москве отказаться ядерных противоракет
На море — хоть завтра. Рейсы на курорты Египта разрешили из 41 города России
Росавиация согласовала полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
«Редкий случай»: как москвичка умерла во время ринопластики
Предсказать реакцию на анестезию невозможно, предупредили в Минздраве
Не спешите с покупкой нового смартфона. Скорее всего, в этом нет необходимости
Эксперты рассказали о том, почему не стоит обновлять свой гаджет каждый год
«Воспоминания» — нуар от авторов «Мира Дикого Запада». Про будущее, которое ближе, чем хотелось бы
Рецензия на фильм «Воспоминания» с Хью Джекманом и Ребеккой Фергюсон
«Девочка-скандал»: Земфире — 45
В бегах и под арестом. Что произошло с бывшими представителями власти Афганистана
Представитель талибов* опроверг сообщения о домашнем аресте Карзая и Абдуллы
«Похищают женщин и едят мужчин»: встречался ли Колумб с каннибалами
Ученые опровергли слова Колумба о встрече с людоедами
Щит не работает. Почему так сложно защититься от дронов
Эксперт рассказал, почему США и России не удается эффективно противостоять беспилотникам
Клиентов банков узнают по венам. Какие проблемы с этой технологией?
Эксперты оценили идею идентификации клиентов российских банков по рисунку сосудов
«Речь о сотнях людей, не больше». Кого возьмут на госслужбу при наличии двойного гражданства
Песков: исключение в указе о двойном гражданстве сделали для небольшой группы лиц
Москва компенсирует бизнесу затраты на вакцинацию сотрудников
Власти Москвы выделили 1 млрд рублей на компенсации привившим 60% сотрудников фирмам
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях