По итогам второго квартала 2021 года TCS Group увеличил количество клиентов до 16,7млн

26 августа TCS Group, ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых и нефинансовых услуг на базе экосистемы Тинькофф, заявил о рекордном уровне прибыли и увеличении количества клиентов по итогам II квартала 2021 года, сообщается на сайте компании.

По данным отчета, общее число клиентов увеличилось до 16,7 млн во II квартале 2021 г. (во II квартале 2020 г. — 11,2 млн), общая выручка во II квартале 2021 г. выросла на 37% и достигла 65,0 млрд руб. (во II квартале 2020 г. — 47,4 млрд руб.). Доля направлений деятельности, не связанных с кредитованием, составила 44% от выручки Группы. Чистая прибыль во II квартале 2021 г. увеличилась на 57% и составила 16,1 млрд руб. (во II квартале 2020 г. — 10,2 млрд руб.). Рентабельность капитала достигла 46,1% (во II квартале 2020 г. — 40,0%).

«По итогам очередного успешного квартала я могу с гордостью сообщить, что общее число наших клиентов превысило 16,7 млн и продолжает уверенно расти. Практически все направления деятельности показали отличные результаты, и по мере расширения возможностей нашей экосистемы основным локомотивом дальнейшего развития становятся cross-sale продажи.

Сохраняется траектория прибыльного роста: чистая прибыль увеличилась на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла нового рекордного для квартала уровня — 16,1 млрд руб. Благодаря диверсификации направлений деятельности рентабельность капитала за отчетный период выросла до 46,1%», — заявил СЕО группы Тинькофф Оливер Хьюз.

Во II квартале 2021 г. общая выручка Группы выросла на 37% к предыдущему году и составила 65,0 млрд руб. (во II квартале 2020 г. — 47,4 млрд руб.). Валовый процентный доход увеличился на 22% к предыдущему году, достигнув 39,9 млрд руб. (во II квартале 2020 г. — 32,7 млрд руб.), благодаря продолжению роста кредитного портфеля и клиентской базы и расширению портфеля продуктов.

Чистая маржа во II квартале 2021 г. выросла на 23% к предыдущему году и составила 33,1 млрд руб. (во II квартале 2020 г. — 26,8 млрд руб.), преимущественно за счет значительного прироста кредитного портфеля.

Благодаря росту клиентской базы, расширению линейки продуктов и услуг и непрерывной работе по монетизации направления деятельности, не связанные с кредитованием, играют все более весомую роль в структуре выручки и прибыли Группы. Во II квартале 2021 г. доля деятельности, не связанной с кредитованием, достигла 44% от выручки и 18% от прибыли Группы до налогообложения.

Во II квартале 2021 г. благодаря постоянному привлечению новых клиентов и монетизации Группа показала высокий уровень квартальной чистой прибыли — 16,1 млрд руб. (во II квартале 2020 г. — 10,2 млрд руб.), в результате чего рентабельность капитала за II квартал 2021 г. зафиксирована на уровне 46,1% (во II квартале 2020 г. — 40,0%).